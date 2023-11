O aperitivo da Taça antes do prato principal da UEFA

É uma espécie de… aquecimento aquilo que os principais clubes portugueses têm já a partir desta sexta-feira, com a quarta eliminatória da Taça de Portugal. FC Porto, Sporting, Benfica e Sp. Braga vão tentar seguir em frente na competição, jogando todos eles contra adversários, teoricamente, acessíveis. Ainda assim, benfiquistas e bracarenses têm a tarefa mais complicada, já que sábado defrontam emblemas da I Liga, respectivamente Famalicão e Portimonense. Depois, a meio da próxima semana, regressam as competições europeias, antes de voltarem a haver jogos do campeonato português.

Se as partidas dos quatro "grandes" na Taça de Portugal são decisivas, já que é uma prova a eliminar – encontra aqui o calendário completo da competição – os jogos de terça e quarta-feira para a Liga dos Campeões, e de quinta-feira, para a Liga Europa, assumem um carácter quase definitivo (em alguns casos definitivo mesmo) em relação ao que será o futuro de cada emblema português nas respectivas competições.

O FC Porto será o primeiro a entrar em cena, deslocando-se ao terreno do Barcelona. E, na quarta-feira, o Sp. Braga recebe o União Berlim e o Benfica o Inter de Milão. Encontra aqui o calendário completo dos jogos desta quinta jornada da Champions. No dia seguinte é a vez de o Sporting viajar até Bérgamo para defrontar a Atalanta (aqui tem o calendário completo da Liga Europa).

No futebol europeu a bola volta a rolar nos relvados dos principais campeonatos e logo com um jogo a chamar a atenção na Premier League. No sábado, à hora de almoço (12h30), Manchester City e Liverpool defrontam-se, num embate entre, respectivamente, primeiro e segundo da Liga inglesa (separados por apenas um ponto). E, no domingo (14h), há outro jogo interessante, desta vez entre Arsenal (3.º) com o Aston Villa (5.º) com dois pontos a separar as duas equipas.

Mas não é só em Inglaterra que este regresso dos campeonatos nacionais merece atenção. Em Itália, domingo também oferece um duelo entre segundo (Juventus) e primeiro (Inter de Milão), separados por dois pontos. Mas também entre o terceiro (Milan) e o quinto (Fiorentina) e entre o quarto (Nápoles) e o sexto (Atalanta).

No futsal, também vai arrancar a Liga dos Campeões. Sporting e Benfica são os clubes portugueses a lutar pelo troféu. Os "encarnados" são os primeiros a entrar em acção, logo na quarta-feira contra os eslovenos do Dobovec (16h). No dia seguinte voltam a jogar, dessa vez contra os cazaques do Kairat (16h), dia em que o Sporting também inicia a sua participação mas contra os sérvios do Loznica (20h30).

Nas outras modalidades de pavilhão, Benfica e Sporting decidem a sua sorte na Liga Europeia de andebol na terça-feira, sendo que o ABC/UMinho também compete mas já está afastado da fase seguinte da prova – todos os jogos são às 19h45, a mesma hora em que, na quarta-feira, jogará o FC Porto contra os dinamarqueses do Gog, mas para a Liga dos Campeões.

No basquetebol, é o Benfica que joga na Champions, defrontando os gregos do PAOK às 17h30, enquanto na quinta-feira, também para a Liga dos Campeões, mas de voleibol, as "águias" defrontam os italianos do Gas Sales Daiko Piacenza (20h).

O dia marcará também o início da fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins onde marcam presença FC Porto, Sporting, Benfica, Oliveirense, Sp. Tomar, Valongo e Óquei de Barcelos.

Por fim, nota para os desportos motorizados. Na Fórmula 1, com tudo já decidido, disputa-se, este fim-de-semana, em Abu Dhabi, o 23.º e último Grande Prémio do Mundial.

E o mesmo sucede no motociclismo de velocidade com Valência a receber a 20.ª e última corrida do Mundial de MotoGP. A diferença é que a prova será decisiva para entregar o título de campeão do mundo: ou será o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ou o espanhol Jorge Martin (Ducati) com o primeiro a poder fazer a festa já neste sábado se obtiver mais quatro pontos do que o rival na corrida sprint, onde não estará o português Miguel Oliveira, depois de ter caído e fracturado uma omoplata na prova anterior.

