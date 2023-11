Chega elogia procuradora-geral. PAN pede um poder judicial “mais próximo”

Depois de a procuradora-geral da República ter quebrado esta quinta-feira o silêncio sobre a investigação judicial que levou à demissão do primeiro-ministro, o Chega elogiou Lucília Gago pela "clarificação" que fez e atirou as críticas que têm sido feitas à Procuradoria-Geral da República (PGR) por não prestar esclarecimentos para cima do Governo. Já o PAN apontou falhas na comunicação do poder judicial e exigiu uma "maior proximidade" do Ministério Público com os cidadãos.

Falando aos jornalistas no Parlamento, o presidente do Chega, André Ventura, saudou a procuradora-geral por ter "clarificado" as razões que levaram a PGR a incluir no comunicado sobre a Operação Influencer o parágrafo que envolvia o primeiro-ministro na investigação. Isto é, que “havia suspeitas” e que “as suspeitas têm obrigatoriamente de correr no Supremo Tribunal de Justiça”.

O líder do partido admitiu que ficou por explicar porque é que o “despacho do juiz de instrução" — que mandou libertar os arguidos e considerou que as suspeitas sobre Costa eram pouco fundamentadas — "foi tão diferenciado do que era pedido pelo Ministério Público (MP)". Mas centrou-se em concordar com a ideia de que Lucília Gago “não provocou a demissão” de António Costa (como a própria vincou), defendendo que “não podia ocultar que havia uma investigação”.

Questionado pelos jornalistas sobre se estes esclarecimentos já deviam ter sido dados pela procuradora, Ventura assentiu que "quanto mais rápido, melhor", mas defendeu que deviam "derivar" do Governo que, ao invés, "quis deixar no ar que o MP podia estar em cabala contra" o executivo.

O PAN, por outro lado, considerou que as declarações da procuradora-geral da República "ficaram aquém", já que ficou por "explicar se o erro material que ocorreu no processo" relativo à troca de nomes entre o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Economia, António Costa Silva, está relacionado com "a falta de meios do Ministério Público".

"Há aqui uma questão de credibilidade e legitimidade política [do primeiro-ministro] que tem gravidade. É importante que este erro seja cabalmente esclarecido", defendeu Inês Sousa Real na Assembleia da República.

A porta-voz do PAN argumentou ainda que existe um "problema grave de comunicação do poder judicial", pedindo um maior "escrutínio" do mesmo e que aquele "passe a estar mais próximo dos cidadãos". "Era essencial que quando existem processos desta natureza, o Ministério Público, e não só o poder político, se habituasse a comunicar directamente com os cidadãos" ao invés de divulgar "meros comunicados escritos", declarou.

A procuradora-geral da República rejeitou esta quinta-feira ter responsabilidade na demissão de António Costa e justificou que o parágrafo final no comunicado acerca da Operação Influencer apenas expunha “com transparência aquilo que estava em causa no contexto da investigação”.

Questionado pelos jornalistas sobre as declarações da procuradora-geral, Pedro Nuno Santos disse não ter "nenhum comentário a fazer", mas defendeu ser "importante que o processo tenha um desfecho o mais rápido possível” porque “quanto mais depressa pudermos ter um desfecho, melhor para todos”.