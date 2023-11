Em família, do reino de Perlim à grande festa do gaming

PASSEIOS

Perlim

25 de Novembro a 30 de Dezembro

É já um clássico da temporada. O Perlim volta a transformar a Quinta do Castelo de Santa Maria da Feira (e os arrabaldes) num parque temático com cheiro e sabor a Natal.

Com uma 15.ª edição inspirada n’As Quatro Estações de Perlim, o programa traz dezenas de propostas e diversões para todos os gostos. Circo, arvorismo, slide, carrosséis, rampa de trenós, o castelo da fada Piri, uma playzone da Lego, a Gruta dos Piratas, obras de arte com água, bonecas endiabradas, uma exposição de presépios, o comboio natalício, o mercado e uma pista de gelo para deslizar e “sentir a magia do Inverno” nos pés — divertimento em destaque no cartaz —, são algumas das “perlinices” no mapa.

O parque está aberto das 13h30 às 19h, excepto nos dias 27 a 30 de Novembro; e 4, 5, 11 a 13, 18 a 20, 24 e 25 de Dezembro, em que encerra. A entrada diária custa entre 7,50€ e 8,50€ (crianças dos três aos 12 anos, entre 6,50€ e 7,50€). A pulseira geral está disponível por 16€.

Comboio histórico do Vouga

25 de Novembro a 6 de Janeiro

Carinhosamente apelidado de Vouguinha, o comboio faz-se aos carris para celebrar mais uma data especial a todo o vapor. Desta vez, é o Natal que dá o mote à viagem entre Aveiro, Macinhata do Vouga e Águeda, com uma locomotiva e cinco carruagens do século passado, atestadas na nota de imprensa como “verdadeiras jóias da história dos caminhos-de-ferro”.

A “experiência mágica” está agendada para os dias 25 de Novembro; 1, 2, 8, 9, 16 de Dezembro; e 6 de Janeiro. Ao todo, são sete viagens, com partida da estação de Aveiro, às 13h35, e chegada ao mesmo sítio, pelas 20h12. Pelo caminho, há uma visita guiada ao Museu Ferroviário de Macinhata, uma degustação de doçaria típica e uma paragem em Águeda para ver as luzes e conhecer figuras como o maior ou o mais pequeno Pai Natal do país.

Os bilhetes custam 37€ (22€ para crianças dos quatro aos 12 anos) e estão à venda nas bilheteiras da CP e online.

MUSICAL

Spectáculo de Natal - Uma Espécie de Musical

25 de Novembro e 2 de Dezembro

A companhia Byfurcação entra no espírito natalício com um espectáculo que se apresenta como o melhor “do país e da Lapónia”. Numa paródia aos musicais da quadra, para maiores de três anos, o foco aponta para a azáfama dos duendes na preparação do grande evento — onde se incluem presentes, embrulhos, enfeites e renas —, o inesperado rapto do próprio Pai Natal e valores como a amizade, a partilha ou o altruísmo.

Com texto e encenação de Paulo Cintrão, está em cena no Espaço Laboratório (Avenida Infante D. Henrique 336 A), em Lisboa, com sessões ao sábado, às 16h. A entrada custa 10€ (8€ até aos 12 anos).

TEATRO

A Quinta dos Animais

23 a 26 de Novembro

Tonan Quito fez a sua estreia nas criações para o público infanto-juvenil com esta peça, que tem por base o clássico escrito por George Orwell em 1945.

“Um texto político e satírico que é também uma fábula sobre o modo como nos relacionamos com o outro”, assim se apresenta, que convida à reflexão e a uma resposta à pergunta “Afinal quem manda aqui?”. A interpretação está nas mãos de Cláudia Gaiolas.

Apontada a maiores de dez anos, está em cena no Centro Cultural da Malaposta (Olival Basto), com sessões sábado, às 16h, e domingo, às 11h, com o custo de 6€ (8€ para adulto).

Foto Afinal quem manda aqui? Manuel Lino

O Urso Que Não Era

26 de Novembro

Márcia Leite e Filipa Mesquita partem do texto The Bear That Wasn’t, de Frank Tashlin, para contar a história de um urso que vive numa floresta e que acorda na Primavera com uma grande surpresa. Depois do seu sono de Inverno, tudo muda.

À parte dos ritmos normais da natureza, a peça explora desafios actuais como a perda de identidade, o capitalismo, a diferença, a poluição e a destruição dos habitats.

No Centro de Artes de Águeda, domingo, às 17h, com entrada gratuita (sujeita a levantamento prévio do bilhete).

MÚSICA

Concertos Promenade 2.0: Os Planetas de Holst

26 de Novembro

No Coliseu Porto Ageas, mais um concerto para toda a família. Desta vez, as pautas estão por conta da célebre suíte composta por Gustav Holst e que propõe uma viagem musical aos planetas que compõem o sistema solar.

Nestas notas, escutam-se, por exemplo, a coragem de Marte, a delicadeza de Vénus, a vivacidade de Mercúrio, a melancolia de Saturno e o mistério de Neptuno.

Um espectáculo interpretado pela Orquestra Sinfónica da ESMAE, sob a batuta de Cesário Costa e, como é habitual, com os comentários de Jorge Castro Ribeiro e o cenário de Sara Botelho. Domingo, às 11h, com bilhetes de 8€ a 14€.

O Barbeiro de Einstein (Uma Ópera Relativamente Física)

25 de Novembro

Com assinatura de Mário João Alves, e numa produção da Ópera Isto, um espectáculo sobre o célebre físico, também conhecido pela paixão pela música e… pelo “penteado de propulsão vertical”. “Quem seria o barbeiro capaz de resolver aquela complexa equação imanente da sua cabeça?” é a questão que se impõe e que serve de mote à exploração musical.

Na Casa da Música do Porto, sábado, às 16h (8€).

Foto O Barbeiro de Einstein DR

FESTAS

Lisboa Games Week

23 a 26 de Novembro

A oitava edição da grande festa dos videojogos está pronta a acertar o passo ao entretenimento digital.

Com mais de uma centena de expositores instalados na FIL - Feira Internacional de Lisboa, o programa alinha torneios, conferências, cosplay, experiências de realidade virtual, demonstrações, workshops, jogos de tabuleiro, áreas dedicadas aos Retrogames — onde entram máquinas vintage e uma extensão do Museu Load ZX Spectrum de Cantanhede — e a presença de celebridades do meio.

As portas estão abertas das 10h às 20h (sexta e sábado, a jogatana prolonga-se até às 23h), com bilhetes entre 15€ e 20€. Mais informações em www.lisboagamesweek.pt.

Foto Lisboa Games Week DR

XI Bienal da Máscara - Mascararte

23 a 25 de Novembro

As Personagens Femininas das Mascaradas do Distrito de Bragança e da Província de Zamora dão o mote à 11.ª edição da festa que nasceu para valorizar o património imaterial e que, este ano, destaca o papel da mulher.

Desfiles, exposições, conversas, conferências e a Queima do Mascareto são alguns dos momentos no programa que estende os braços a vários espaços de Bragança e que traz como novidades as Oficinas de Banda Desenhada e o Acordar Bragança com grupos de gaiteiros.

Festival da Batata-Doce de Aljezur

24 a 26 de Novembro

Renomada e certificada com Indicação Geográfica Protegida (IGP), a batata-doce de Aljezur é a rainha deste evento.

No Espaço Multiusos, a par dos expositores que dão a conhecer e provar as qualidades nutritivas e características únicas do tubérculo, há tasquinhas, artesanato, produtos regionais, cozinha ao vivo, concurso de doces, animação musical e actividades para crianças. O recinto está aberto das 12h à 1h; a entrada é livre.