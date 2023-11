Há trufas brancas no Varanda do Ritz até ao final do mês

Pedro Pena Bastos preparou um menu de pratos festivos para experimentar no estrelado Cura, no dia 24 de Dezembro — 525€ (sem bebidas) 625€ (com harmonização de vinhos). Já no restaurante Varanda, há um menu para a consoada que inclui o tradicional cabrito, o polvo algarvio com funcho acidulado, rabanetes fumados, e yuzu Kosho — 395€ (sem bebidas), 495€ (com harmonização de vinhos), menu infantil 225€ (dos 6 aos 12 anos) e gratuito (até aos 5 anos).

No Salão Nobre Pedro Leitão há um completo almoço buffet de Natal (das 13h às 15h), com entradas, estações de pratos frios e quentes, e as sobremesas da época (entre outras) — 245€ (sem bebidas), 345€ (com bebidas), 125€ (crianças dos 6 aos 12 anos) e gratuito (até aos 5 anos).

Na véspera de ano novo, o convite é para o Salão Nobre Pedro Leitão onde o menu terá carabineiro com emulsão de bergamota, malagueta verde e Sichuan — 895€ (com harmonização de vinhos), cocktail, jantar com menu definido e festa Great Gatsby com bar aberto; flute de champanhe; músico no Almada Negreiros Lounge durante o cocktail; música ao vivo durante o jantar; DJ Set After Party a partir da meia-noite até ao fecho. Se preferir um jantar num ambiente mais intimista é no Cura onde poderá experimentar pratos de assinatura como a lula com avelã, manteiga de algas, bergamota e caviar de Oscietra — 850€ (sem bebidas) e 995€ (com harmonização de vinhos).

O almoço do dia seguinte será no mesmo espaço mas, tal como o do Natal, é um buffet — 275€ (sem bebidas), 375€ (com bebidas), 125€ (crianças dos 6 aos 12 anos) e gratuito (até aos 5 anos). O brunch é o momento ideal para voltar a juntar todos à mesa. Por isso, no dia de Natal e no dia de Ano Novo, o hotel tem preparados dois brunchs repletos de delícias festivas. Por estes dias, o chá da tarde da Guerlain está suspenso e há um chá dedicado às festas, com a assinatura do chef pasteleiro Diogo Lopes — 65€ (inclui um flute de champanhe e uma bebida quente).

Para quem opta por ficar em casa, o Ritz Four Seasons Hotel Lisboa propõe um menu de take-away onde não falta o bacalhau, o cabrito, os sonhos, os coscorões, Bolo-rei e Bolo-rainha. As novidades deste ano incluem um refrescante tronco de Natal de limão e gengibre (na imagem) e um calendário do Advento.