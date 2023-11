Alterações do PS cortam entre 150 e 200 milhões ao saldo orçamental

Se, na proposta inicial, aprovada na generalidade pelo Parlamento, o Orçamento do Estado para 2024 apontava para um saldo positivo de 664 milhões de euros (ou 0,2% do PIB), no final, discutidas e votadas na especialidade todas as suas alterações, o documento poderá já apontar para um saldo que será entre 150 e 200 milhões de euros menor.

