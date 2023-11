Sérgio Conceição: “O que ouvi na AG deixa-me triste e é condenável”

Treinador do FC Porto repudia incidentes violentos entre sócios, mas sublinha que a missão que lhe cabe no clube é a de treinar a equipa principal.

O jogo do FC Porto com o Montalegre, na sexta-feira, respeitante à quarta ronda da Taça de Portugal, foi o mote para a conferência de imprensa do treinador dos "dragões", Sérgio Conceição, mas os desacatos ocorridos na Assembleia Geral (AG) do clube também mereceram um comentário de repúdio.

"Olhamos para o que se passa à nossa volta. Eu, como empregado do FC Porto, tenho de me focar na equipa. O meu papel é de treinador. Olhando para estes acontecimentos, que fazem parte ou estão a fazer parte deste ambiente do nosso clube, que me deixam absolutamente triste... Repudio qualquer tipo de violência e o que ouvi na AG, como sócio há 27 anos, deixa-me triste e é condenável. A partir daí, ponto final", resumiu.

Sobre o jogo de estreia na presente edição da Taça, que ocorrerá na sexta-feira à noite, no Estádio do Dragão (20h45), Sérgio Conceição lembrou que os jogadores têm chegado a conta-gotas. "Cabe-nos assumir o jogo e colocar quem está em melhores condições. Pode haver uma ou outra variante em termos de dinâmica. O Pepê e o Jorge Sánchez chegaram hoje [ao Olival], quando já estávamos a sair para o treino. O Mehdi Taremi chegou ontem [quarta-feira], após ter realizado viagens muito grandes, mas fez recuperação hoje. Alguns deles foram utilizados [nas selecções], outros nem tanto. Temos de fazer essa gestão".

Pelo meio, o técnico deixou elogios ao Montalegre e aos seus adeptos (estão previstos 10 autocarros) e confirmou ainda a disponibilidade do médio espanhol Iván Jaime, que debelou uma tendinite no adutor direito e já voltou aos treinos, deixando de acompanhar Samuel Portugal, Pepe, Marcano, Wendell, Zaidu e Gabriel Veron no lote de lesionados.