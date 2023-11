Andebol: FC Porto volta a cair diante do Montpellier na Champions

“Dragões” perderam na 8.ª jornada do Grupo B da competição e ocupam agora o sexto lugar.

Depois de, há uma semana, ter perdido em França, por 35-24, o FC Porto voltou a ceder diante do Montpellier, agora no Dragão Arena, por 25-29, na jornada 8 do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol.

As duas equipas entraram nesta quinta-feira em campo com os mesmos seis pontos (fruto de três vitórias e quatro desaires) e o primeiro tempo foi de grande equilíbrio, com o jogo a chegar empatado ao intervalo (13-13).

Mas o segundo classificado da Liga francesa em 2022-23 cavou uma vantagem de quatro golos no segundo tempo, que conservou até final, em boa parte ancorado nos nove golos de Lucas Pellas.

Na próxima semana, o FC Porto (6.º classificado) visita o GOG (5.º), da Dinamarca, que soma oito pontos. Os dois primeiros, Barcelona e Veszprém, têm 14.