Teatro Experimental de Cascais suspende cartaz até ao final do mês

O Teatro Experimental de Cascais (TEC) suspendeu, até ao fim do mês, as representações da última encenação de Carlos Avilez, Electra, estreada no sábado na Academia de Artes do Estoril, anunciou esta quinta-feira a companhia, na rede social Instagram.

Com a morte de Carlos Avilez, na quarta-feira, a coordenação do TEC, "após pesada ponderação, tomou a decisão de suspender as sessões desta semana, com retoma a 30 de Novembro", lê-se na informação publicada pela companhia fundada pelo encenador, na página oficial naquela rede social.

"É tempo de reflectir e deixar toda a equipa, pessoas envolvidas e todos os amantes de teatro processarem esta perda", acrescenta a mensagem da coordenação do TEC, lamentando "o transtorno causado" pela suspensão do cartaz.

De acordo com a companhia, Electra, estreada no sábado passado, voltará no último dia do mês "com mais força e vontade de orgulhar o legado" que Carlos Avilez deixou.

O encenador Carlos Avilez morreu na quarta-feira, no Hospital de Cascais, aos 88 anos.