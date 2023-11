Pedro Nuno Santos resguarda Costa no processo Influencer e admite acordos só de regime com o PSD

Em entrevista à CNN, o candidato a líder do PS recusou estabelecer o prazo que considera razoável para encerrar o processo de António Costa. E também não diz o que fará se perder as legislativas.

Tal como prometeu no lançamento da sua candidatura a secretário-geral do PS, e atendendo ao pedido de António Costa para que o PS não se embrenhe no processo judicial que o envolve, Pedro Nuno Santos procurou nesta terça-feira assumir uma atitude de resguardo do ainda primeiro-ministro na polémica Operação Influencer. Entrevistado na CNN Portugal, Pedro Nuno fugiu a definir prazos em que considera aceitável que se perceba qual o nível de envolvimento de António Costa neste caso, alegando que vai cumprir a "disciplina férrea" a que se impôs nessa matéria e argumentando querer respeitar a "presunção de inocência e a independência do sistema judicial".