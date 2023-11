António Costa precipitou-se ao apresentar a demissão?

Eduardo Ferro Rodrigues, em entrevista à Rádio Observador, diz que António Costa se precipitou ao demitir-se e que Marcelo Rebelo de Sousa também não esteve bem em aceitar uma demissão a quente. Neste Soundbite analisamos se o antigo presidente da Assembleia da República tem ou não razão no que afirmou.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.