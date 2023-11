Vamos desenhar em solidariedade com Gaza? Envia-nos as tuas ilustrações

Mais de 13 mil pessoas já foram mortas em Gaza desde 7 de Outubro. Apesar dos pedidos de cessar-fogo que se têm ouvido por todo o mundo, e de algumas vozes oficiais que já começam a soar, ainda não há um fim à vista.

Os artistas pedem paz como tão bem sabem: de lápis na mão. E queremos ver os teus desenhos também. Submete as tuas ilustrações na plataforma do Megafone ou, em alternativa, envia para publicop3@gmail.com em formato .jpg ou .png, com indicação do teu nome, até esta sexta-feira, 24 de Novembro. Vamos publicar as que gostarmos mais e criar um mural de solidariedade.