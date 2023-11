O processo: agravos de um cidadão corrente

Não me apraz viver numa democracia vigiada pela polícia, onde vagas suspeitas sobre um primeiro-ministro o forçam à demissão e à queda do seu Governo. O bom princípio da separação dos poderes – legislativo, executivo e judicial – não supõe que este último e os seus braços policiais se tornem num contrapoder discricionário que urde crises políticas ou, como alguns sugerem, golpes de Estado.

Nem separação de poderes significa que eles desprezem contactos entre si. Mas, no caso António Costa, até o Presidente da República se disse “surpreendido” pelo que se passou. A Procuradoria-Geral da República não achou que devia manter o “mais alto magistrado da nação” informado sobre aonde chegavam investigações iniciadas há quatro anos e que podiam ter as consequências que tiveram. Não as anteviu? É implausível.

Ao Ministério Público basta uma denúncia, valha ela o que valer, para instaurar um inquérito. Assim sendo, a partir de agora, qualquer primeiro-ministro poderá ser alvo de inquérito ou processo penal porque “algures surgiu” contra ele uma denúncia. Só ele decidirá se “a dignidade do cargo que ocupa é compatível com a manutenção em funções sob suspeita” – de novo, valha a suspeita o que valer. De futuro, mesmo se arguido num processo, mais valerá que um primeiro-ministro se mantenha em funções até ser alvo de acusação apoiada em indícios iniludíveis e descritos em detalhe. A não ser que nada tenha aprendido com este caso.

Procuradoria e Ministério Público puseram em marcha uma operação que podia fazer cair um Governo de maioria absoluta, justificando-a num comunicado e num posterior esclarecimento que comunicam e esclarecem o mínimo possível. A seguir terão assegurado, como há décadas sucede, a continuada violação do segredo de justiça, espargindo o processo nos media, muito antes de qualquer tribunal dele se ocupar. Dantes era a Polícia Judiciária a acusada de obrar este tipo de justiça popular, que garante o assassínio de personagem e esmaga a presunção de inocência. Desta vez, tanto quanto se sabe, não foi ouvida nem achada nas diligências ainda em curso.

Na opinião publicada por quem conhece o Ministério Público, temos lido que ele está “tribalizado” e que nele não faltam Zorros ávidos dos êxitos que os seus congéneres italianos e brasileiros alcançaram em campanhas como a Mani Pulite e a Lava Jato. Felizmente, em Portugal, ainda há quem, como Rui Rio, da varanda de sua casa berre às televisões mofando de quem, lá dentro, procurava provas de “crimes” que afinal eram práticas comuns a todos os partidos. O que foi feito da suspeita que o visava? Sabe-se lá. Enquanto líder da oposição, ele bem propôs urgentes reformas na Justiça. Antes, oito (!) outros processos-crime contra ele foram arquivados por inconsistentes.

Agora, um juiz de instrução desautorizou acusações de corrupção e prevaricação contra os cinco principais indiciados na operação que levou o primeiro-ministro a demitir-se, e rejeitou a prisão preventiva para eles pedida (mas passaram seis dias na cadeia). Quem não quer reformar a Justiça diz que isso provou que ela “funciona”. Continua a ter de se chegar a isto para que “funcione”.

António Costa cometeu, decerto, graves erros na escolha de certos colaboradores próximos. Talvez isso bastasse para levar outro primeiro-ministro a demitir-se. Mas muitas horas extraordinárias terão os mentores do processo pela frente até reporem a parada no patamar onde a quiseram. Entretanto o que foi feito está feito e o governo caiu. Alguém anda a abrir, longe de vistas, uma dúzia de garrafas de Veuve Clicquot.