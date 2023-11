Supremo Tribunal do Colorado vai analisar decisão sobre candidatura de Trump à Casa Branca

A questão constitucional nos Estados Unidos sobre a legalidade da candidatura de Donald Trump à eleição presidencial de 2024, que está a ser discutida em vários estados norte-americanos a menos de um mês do início das eleições primárias no Partido Republicano, ficou mais perto de subir rapidamente ao Supremo Tribunal do país.

Na noite de terça-feira, o Supremo Tribunal do Colorado anunciou que vai rever uma decisão de um tribunal inferior, conhecida na semana passada, em que Trump é apontado como um insurrecto devido ao seu papel na invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021 — pelo que, segundo a opinião de vários especialistas, não pode voltar a tomar posse de um cargo electivo que exija um juramento de lealdade à Constituição dos EUA.

No entanto, a juíza do Colorado que tomou essa decisão, Sarah Wallace, concluiu também que Trump não pode ser impedido de se recandidatar, apesar de ter participado numa insurreição contra as instituições democráticas do Governo dos EUA.

Segundo a interpretação da juíza, a Secção 3 da 14.ª Emenda da Constituição norte-americana — o texto que está no centro do debate nos tribunais — refere-se de forma explícita a candidatos ao Senado e à Câmara dos Representantes, e até a "grandes eleitores" dos candidatos a Presidente e a vice-presidente dos EUA (os representantes desses candidatos em cada um dos estados norte-americanos, e que constituem o Colégio Eleitoral), mas não se aplica aos candidatos à Casa Branca.

Dessa forma, e segundo a interpretação da juíza Wallace, um Presidente ou ex-Presidente dos EUA que participe num golpe para derrubar as instituições democráticas do país pode voltar a concorrer ao mesmo cargo se a insurreição não for bem-sucedida.

Aprovada na sequência da Guerra Civil de 1861-65, a 14.ª Emenda teve precisamente como objectivo impedir que os secessionistas voltassem a ocupar cargos políticos de relevo no país do qual se tentaram separar.

"Nenhum tribunal devia adoptar uma interpretação da Constituição com resultados tão absurdos", dizem os autores do recurso para o Supremo Tribunal do Colorado, que irá começar a analisar o caso a 6 de Dezembro. "A Secção 3 não desqualifica os insurrectos de ocuparem quase todos os cargos electivos excepto o principal, nem dá carta-branca a Presidentes insurrectos."

Além deste recurso, o Supremo Tribunal do Colorado vai também analisar um recurso dos advogados de Trump, neste caso para tentar reverter a decisão de que o ex-Presidente dos EUA participou numa insurreição devido ao seu papel na invasão do Capitólio.

Na questão mais importante — a de saber se Trump está ou não impedido de tomar posse novamente como Presidente dos EUA, pelo que a sua candidatura não poderia ser aceite nas eleições primárias e na eleição geral, em Novembro de 2024 —, a interpretação da juíza do Colorado é a terceira que não impõe quaisquer limitações ao favorito à nomeação pelo Partido Republicano.

Num julgamento no Michigan, o juiz desse processo decidiu que os tribunais não têm autoridade para determinar a exclusão de Trump dos boletins de voto, cabendo essa decisão ao Congresso dos EUA; e no Minnesota, o Supremo Tribunal local não se pronunciou sobre as questões principais e concluiu que os partidos têm toda a legitimidade para escolher os seus candidatos nas eleições primárias.

É provável que esta questão seja decidida pelo Supremo Tribunal dos EUA, o que terá de acontecer até ao início de Janeiro, quando chegam ao fim os primeiros prazos para as candidaturas às eleições primárias em alguns estados. A primeira votação no Partido Republicano está marcada para 15 de Janeiro, no Iowa.