Pelo menos dois mortos em explosão na fronteira entre os EUA e o Canadá

Quatro postos fronteiriços da zona das Cataratas do Niagara foram encerrados. FBI e polícia canadiana investigam incidente.

Pelo menos duas pessoas morreram, esta quarta-feira, na explosão de um veículo num posto fronteiriço entre os Estados Unidos e o Canadá, junto às Cataratas do Niagara. O incidente, que está a ser investigado pelo FBI e pelas autoridades canadianas, levou ao corte da circulação entre os dois países através daquela zona.

As vítimas, dois homens, seriam ocupantes do automóvel. Ainda não é claro que se trate de um incidente de natureza terrorista.

A explosão ocorreu perto da Ponte Rainbow, por volta das 12h locais (17h em Portugal continental), e motivou o encerramento daquela via e de três outras pontes: Whirlpool, Lewiston-Queenston e Peace. Foram também encerradas várias estradas na região fronteiriça, próxima de Toronto (província de Ontário, Canadá) e de Buffalo (estado de Nova Iorque, EUA), e foram evacuados alguns hotéis próximos das Cataratas do Niagara, uma das maiores atracções turísticas da América do Norte. Foi ainda reforçada a segurança nos aeroportos da região.

Os Estados Unidos celebram o Dia de Acção de Graças na quinta-feira, sendo esta semana a mais movimentada do ano nas estradas e nos aeroportos, com muitos norte-americanos a gozar férias nesta altura.