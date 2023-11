Novo restaurante lisboeta tem muito mar na Guelra

Do mar à mesa. Os melhores ingredientes que a proximidade ao Atlântico proporciona, trabalhados com “técnicas e sabores globais” numa carta “de autor, criativa, mediterrânica e contemporânea”. A ideia já vinha a marinar há algum tempo e, em Setembro, Sérgio Frade, um dos proprietários do restaurante O Frade, lançou-se num novo projecto, o Guelra, de decoração arrojada e menu dedicado a pratos de peixe e marisco.

O novo espaço fica na zona de Belém e pretende mostrar “a versatilidade dos produtos do mar” numa carta focada em petiscos, anuncia o projecto em comunicado de imprensa. Entre sabores mais portugueses e influências internacionais, destacam-se a Cavala alimada com coentros, funcho e picadinho à Algarvia (12€), a Moreia frita e maionese de kimchi (12€), o Maguro sando com atum rabilho, sriracha e coleslaw (18€), os Bikinis de muxama de atum, tapenade, romesco, queijo e sriracha (12,50€), ou os Takoyakis de polvo, sriracha e katsuobushi (8€).

Já nas entradas, sobressaem a Tostada de camarão, com romesco e ponzu (5€/uni), e o Bacalhau3, composto por brandade, sames e línguas (7€/uni). Quem preferir optar por um prato principal tem três opções – O que vem à rede é peixe (17,50€), Pela guelra (23€), e Do oceano para a mesa (29€) - todas elas “definidas regularmente pelo que de melhor o mar traz até à cozinha” do chef Manuel Barreto. Na carta de bebidas, destaque para os cocktails de autor e os vinhos disponíveis a copo, “incluindo vinhos de talha e da Borgonha de produção própria”.

A decoração do espaço pretende ser o primeiro convite para um mergulho no universo marítimo, com o predomínio dos tons azul e branco, além do balcão de sete lugares a lembrar “também a mística dos barcos de cruzeiro”, aponta a nota de imprensa. O restaurante estende-se ainda lá fora, com uma esplanada de 38 lugares preparada para manter-se aberta todo o ano, e ao piso superior, com 32 lugares num “ambiente sofisticado mas descontraído”.