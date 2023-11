Quinta na TV: da descoberta de Moonlight às convulsões de 1968

Também é dia de lembrar O Desastre do Challenger, recordar Elvis e rever A Rainha e a Bastarda.

CINEMA

Elvis

TVCine Top, 17h25

Cinebiografia musical sobre Elvis Presley (1935-1977), com argumento e realização do australiano Baz Luhrmann. Segue várias décadas da sua vida, numa América em grande mudança. Acompanha a infância em Tupelo (Mississípi), o percurso por Memphis (Tennessee) e o êxito retumbante em Las Vegas (Nevada), que culminou no sucesso internacional. Ao seu lado, tem o controlador coronel Tom Parker, seu empresário e parceiro por mais de duas décadas; e Priscilla Beaulieu, que Elvis conheceu na Alemanha em 1959, e que se tornou sua companheira e musa ao longo de vários anos.

Com o actor Austin Butler a dar vida a Elvis, o elenco conta também com a participação de Olivia DeJonge, Dacre Montgomery, Luke Bracey e Tom Hanks. Elvis teve estreia mundial no Festival de Cinema de Cannes e esteve nomeado para oito Óscares, incluindo melhor filme e melhor actor (Butler).

Moonlight

Nos Studios, 19h30

Oriundo de uma família afro-americana pobre, Chiron esforça-se por resistir aos maus-tratos da mãe e à constante perseguição das crianças do bairro. Apesar das dificuldades, ainda vai encontrando quem lhe ensine o amor e o ajude a escapar a um destino de criminalidade quase inevitável.

Um filme sobre identidade e descoberta, com assinatura de Barry Jenkins. O argumento, que adapta a peça In Moonlight Black Boys Look Blue, de Tarell Alvin McCraney, ganhou um dos três Óscares que Moonlight recebeu, juntamente com o de melhor filme e actor secundário para Mahershala Ali.

SÉRIE

A Rainha e a Bastarda

RTP1, 23h53

Regressa aos serões do primeiro canal (de segunda a sexta) a série de ficção histórica portuguesa passada em 1320, quando o rei D. Dinis, casado com Isabel de Aragão (a Rainha Santa), está em guerra com o filho (e futuro rei) Afonso IV, que receia perder o trono por causa da preferência do pai por outro filho. É então que o monarca recebe a notícia de que Maria Afonso, sua filha bastarda, foi violada e assassinada, e pede a um fiel escudeiro que encontre o responsável.

Produzida pela Fado Filmes, A Rainha e a Bastarda verte para a televisão o livro homónimo de Patrícia Müller, que escreve o guião. Atrás das câmaras está Sérgio Graciano. À frente delas, actores como Rúben Gomes, Maria João Bastos, Diogo Martins, Miguel Raposo, Madalena Almeida, Paulo Rocha, Anabela Moreira, Sérgio Praia ou André Gago.

DOCUMENTÁRIOS

1968: Um Ano de Guerra

RTP2, 20h46

Em França, a agitação estudantil gera um movimento social transformador. Na Checoslováquia, a “Primavera de Praga” é interrompida pela invasão soviética. Nos EUA, Martin Luther King Jr. e Robert F. Kennedy são assassinados, os movimentos contra a Guerra no Vietname multiplicam-se e Nixon é eleito Presidente. No México, os Jogos Olímpicos são palco de polémicas e protestos.

No cinema, estreia-se 2001: Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. No espaço, a missão Apollo 8 sai da órbita terrestre e entra na órbita lunar, preparando a Humanidade para a chegada a Lua. Tudo isto e muito mais acontece em 1968. Lyndy Saville realizou, em 2018, este documentário sobre a importância desse ano, recheado de convulsões e façanhas que iriam mudar o mundo.

O Desastre do Challenger

National Geographic, 21h23

Fugindo ao formato habitual deste tipo de documentários, O Desastre do Challenger prescinde quase totalmente de narração e entrevistas, preferindo contar o que aconteceu a partir dos relatos dos jornalistas, de gravações recolhidas no seio da equipa da NASA e de outros registos raros daquele dia fatídico de 1986, em que o mundo assistiu em directo à explosão do vaivém.

Foi a 28 de Janeiro. Os olhos estavam postos no Centro Espacial Kennedy, na Florida. O que deveria ser apenas mais um lançamento – era a décima vez que o Challenger ia para o espaço – transformou-se na visão trágica do vaivém a desintegrar-se passados 73 segundos no ar. O acidente tirou a vida aos sete tripulantes, incluindo a professora Christa Mcauliffe, que tinha sido seleccionada entre milhares e era a primeira civil a integrar uma missão espacial norte-americana.

Neste documentário, “numa maneira nunca antes vista”, detalham-se os bastidores desse momento, as reacções à catástrofe e também o seu impacto no programa espacial e na credibilidade da NASA.