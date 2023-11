Israel e Hamas muito perto de acordo para a libertação de reféns

Está iminente um acordo que vai permitir a libertação de reféns israelitas capturados pelo Hamas e uma pausa temporária na ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza – a primeira desde que estalou a guerra entre Israel e o Hamas há mais de um mês, depois do ataque do Hamas no dia 7 de Outubro.

Tanto responsáveis do movimento islamista como do Governo israelita iniciaram o dia a dar sinais de que o acordo, mediado pelo Qatar, estava muito próximo de ser concluído, embora ainda faltassem alguns pormenores.

“Espero que haja boas notícias em breve”, disse o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que passou a tarde desta terça-feira em reuniões ministeriais para discutir os termos do acordo. Uma fonte israelita disse à Reuters que as negociações que podem viabilizar a primeira paragem nas hostilidades e a primeira libertação de um número considerável de reféns estavam nas “etapas finais” e encontravam-se “mais perto [de uma conclusão] do que alguma vez estiveram”.

No mesmo sentido, o líder da ala política do Hamas, Ismail Haniyeh, disse que os dois lados estão “perto de fechar um acordo para uma trégua”. E o Presidente dos EUA, Joe Biden, também alimentou as esperanças de que o entendimento seja sólido. “Nada está feito até estar feito, e, quando tivermos mais a dizer, iremos fazê-lo, mas as coisas estão com bom aspecto neste momento”, afirmou.

Apesar dos sinais encorajadores, há muitos factores que podem fazer qualquer entendimento ruir. Ainda antes do anúncio oficial do acordo, os partidos da extrema-direita que apoiam o Governo de Netanyahu afirmaram a sua oposição aos pormenores sobre a cessação das hostilidades.

O Sionismo Religioso, liderado pelo ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, disse que a proposta é “má e não deve ser aceite”. O partido extremista defende a continuidade da ofensiva israelita até à destruição total do Hamas e a libertação de todos os reféns. O partido Poder Judaico, do ministro da Segurança Interna, Itamar Ben-Gvir, também condenou o acordo, dizendo que irá “resultar numa redução significativa das hipóteses de fazer regressar os restantes reféns capturados pelo Hamas”.

A oposição dos partidos radicais que apoiam o executivo israelita deverá acentuar ainda mais a tensão com os familiares dos reféns, que têm criticado a reduzida prioridade dada pelas autoridades israelitas à sua libertação. Esta segunda-feira, durante um debate parlamentar, vários deputados dos partidos de extrema-direita gritaram com familiares de reféns que se opunham à discussão de uma lei para aplicação da pena de morte a condenados por terrorismo.

Pausa nos combates

Uma fonte governamental israelita disse que o acordo deverá incluir a libertação de cerca de 50 reféns, sobretudo mulheres e crianças, entre os mais de 200 sequestrados pelo Hamas durante o ataque de Outubro. Os reféns serão libertados em pequenos grupos de 12 ou 13 pessoas ao longo de vários dias, segundo o mesmo responsável citado pelo Haaretz. Um dirigente israelita disse à BBC que há a possibilidade de serem libertados alguns cidadãos tailandeses, num acordo paralelo concluído entre o Hamas e o Governo tailandês.

Israel compromete-se a libertar cerca de 300 palestinianos presos nas prisões israelitas, provavelmente também mulheres e crianças, detidos durante inúmeras operações nos últimos anos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

O acordo prevê igualmente uma pausa de quatro ou cinco dias nos combates na Faixa de Gaza, durante a qual poderá ser enviada ajuda humanitária, incluindo combustível, para a população civil. Em cima da mesa está a possibilidade de haver uma limitação às acções da Força Aérea israelita sobre o território palestiniano.

Apesar da oposição dos partidos extremistas, o acordo conta com o apoio dos líderes do aparelho de segurança e militar de Israel, que considera que a ofensiva das Forças de Defesa de Israel (IDF) em Gaza está a progredir conforme o planeado e que a suspensão temporária dos combates não põe em causa os objectivos de eliminação das estruturas do Hamas e dos outros grupos armados.

Por outro lado, o Governo está cada vez sob maior pressão por parte da sociedade israelita para se empenhar mais no resgate de reféns – até ao momento, apenas quatro pessoas foram libertadas.

Para o Hamas, a possibilidade de uma pausa nos combates poderá ser uma oportunidade para se reagrupar, mas a grande vitória política será a possibilidade de lograr a libertação de um grande número de palestinianos das “cadeias da ocupação”, como são designadas as prisões israelitas pelo movimento palestiniano.