Vestiaire Collective “enche” monumentos de roupa como alerta para o desperdício

A campanha mostra locais emblemáticos com roupa empilhada. Por exemplo, os 92 milhões de toneladas de têxteis conseguiriam encher o Palácio de Buckigham todos os dias do ano.

Todos os anos, são desperdiçados 92 milhões de toneladas de têxteis. O número esmagador é mote para a mais recente campanha da plataforma de venda em segunda mão, a Vestiaire Collective. As imagens de pontos turísticos, como a Times Square, repletos de roupa empilhada estão a percorrer as redes sociais, como forma de alerta para a importância de reduzir o consumo de moda, optando por uma alternativa em segunda mão.

“Sabia que todos os anos são deitadas fora 92 milhões de toneladas de têxteis? É o suficiente para encher o Empire State Building, criar uma pilha de resíduos de moda do tamanho da Torre Eiffel ou encher o Palácio de Buckingham todos os dias”, alerta a plataforma na legenda das fotografias publicadas no Instagram no passado fim-de-semana.

As imagens, criadas com recurso a inteligência artificial, mostram as paisagens alteradas com os gigantes montes de roupa, ao lado dos quais os turistas se passeiam. Além do Empire State Building, da Times Square, da Torre Eiffel e do Palácio de Buckingham, a Vestiaire fez o mesmo para a Torre de Televisão de Berlim (com 368 metros de altura​), o Coliseu de Roma e o resort Marina Bay Sands de Singapura. “Obrigada pela perspectiva global”, escreve uma utilizadora nos comentários da publicação. E outra acrescenta: “Inacreditável, é por isso que compro em segunda mão.”

A campanha surge no seguimento da plataforma francesa (com a Kering entre os investidores principais) ter anunciado que vai deixar de vender fast fashion, com a interdição de 60 marcas, incluindo a Zara, a H&M ou a Gap. O motivo por que o fazem, explicam ao Business of Fashion, é uma estratégia de apostar mais “nos valores” do que nos “lucros”, em prol de um consumo mais responsável.

Esta estratégia posiciona a Vestiaire longe dos seus competidores, como a Vinted ou a Real Real, que continuam a aceitar todo o tipo de marcas, incluindo a malfadada Shein. A nova medida, avançam, vai afectar cerca de 30 mil vendedores activos e resulta na retirada de perto de 100 mil peças destas marcas que estavam à venda.

“Talvez seja um risco, talvez não seja uma boa decisão para o negócio. Mas não é por isso que tomámos a decisão. O objectivo não é o dinheiro que retiramos disto; mas, se não acreditamos neste modelo [da fast fashion] e continuássemos a vendê-lo, não estaríamos a ser verdadeiros quanto aos nossos valores”, justifica a responsável pela sustentabilidade, Dounia Wone.

As marcas excluídas foram escolhidas consoante o preço, a taxa de renovação das colecções, a dimensão da gama de tamanhos, a velocidade de comercialização e a intensidade das campanhas de promoção, esclarecem. “O que queremos alertar é para o sobreconsumo e a sobreprodução”, insistiu responsável.

Já desde o ano passado que a plataforma francesa tem iniciado este percurso, primeiro banindo 30 marcas — e agora outras tantas. Ainda assim, o impacte conseguido com a primeira medida foi limitado: 70% dos vendedores que tinham sido afectados, conseguiram voltar à plataforma num prazo de seis meses, contornando o regulamento.

Desta vez, a ideia é apertar as regras, alertando simultaneamente com a nova campanha nas redes sociais e com lobbying junto da União Europeia, para forçar o controlo da fast fashion — uma categoria que continua por clarificar por parte de Bruxelas.

No que toca, por exemplo, a materiais, algumas marcas de luxo têm discordado das estratégias da União Europeia para reduzir o uso de poliéster na indústria — uma das maiores fontes de microplásticos. As etiquetas argumentam que este tipo de material sintético é um dos mais duráveis, permitindo que a roupa seja usada por muito mais tempo, uma das premissas também da moda mais sustentável.