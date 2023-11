Bastará uma redução de 12% no consumo de calorias para viver mais e com saúde

DR/Ella Olsson via Unsplash

Um novo estudo defende uma dieta de restrição calórica, sem interferir com o consumo de vitaminas e minerais, afirmando que reduzir a ingestão de calorias em 12% pode prolongar a vida, aumentar a energia e rejuvenescer os músculos, além de controlar a inflamação.

Publicada pelo Instituto Nacional do Envelhecimento (NIA, na sigla original) dos EUA, a investigação sugere que a restrição calórica estimula os genes do envelhecimento saudável. Para chegarem a esta conclusão, os investigadores analisaram os dados reunidos em Avaliação Exaustiva dos Efeitos a Longo Prazo da Redução da Ingestão de Calorias, um estudo de dois anos apoiado pelo NIA, que descobriu que uma redução de 12% nas calorias foi suficiente para activar a maioria das vias biológicas que são importantes no envelhecimento saudável.

Os resultados da redução calórica também apontaram para uma redução de massa muscular, mas não de força. Ou seja, a restrição calórica poderá ter aumentado a força gerada por cada unidade de massa muscular.

A ingestão calórica mais baixa também aumentou a regulação dos genes responsáveis pela produção de energia e pelo metabolismo, e diminuiu a regulação dos genes inflamatórios. “Uma vez que a inflamação e o envelhecimento estão fortemente associados, a restrição calórica representa uma abordagem poderosa para prevenir o estado inflamatório que é desenvolvido por muitas pessoas idosas”, defendeu o director científico da NIA, Luigi Ferrucci.

Já, em 2018, um estudo tinha revelado que uma redução calórica de 15% ajuda a travar o envelhecimento e a proteger os humanos de doenças que surgem com a idade, muitas delas relacionadas com elevados níveis de stress oxidativo.