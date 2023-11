COP28: combater a crise do custo de vida e promover a acção climática

Nos últimos anos, a inflação causou um agravamento no custo de vida em várias partes do mundo e alguns daqueles que disseminam o medo aproveitaram as dificuldades que esta situação causou a milhares de milhões de pessoas para propagar a retórica de que a acção contra as alterações climáticas é inacessível e que vai contra os interesses do cidadão comum.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt