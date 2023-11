A empresa mais importante da próxima década

A Microsoft sempre foi uma das mais relevantes empresas de tecnologia, mesmo que a sua imagem pública nem sempre tenha condito com esse estatuto. Agora, tornou-se provavelmente na empresa mais importante do sector para a próxima década.

Há duas causas próximas para isso.

Em primeiro lugar, e numa novela que se desenrola desde sexta-feira, a Microsoft contratou o co-fundador e recém-demitido CEO da Open AI, que desenvolve o ChatGPT e que maravilhou o mundo com o potencial da inteligência artificial generativa. Para além de Sam Altman, também contratou outro co-fundador, Greg Brockman.

A história é intrincada e os pormenores ainda não são todos públicos, embora tenham sido publicadas notícias quase mais depressa do que era possível lê-las. Em resumo, o conselho de administração da OpenAI decidiu demitir Altman, alegando que este nem sempre tinha sido franco nas comunicações com o conselho. A decisão provocou um quase motim entre os funcionários.

A Microsoft é um dos principais investidores na OpenAI. No início deste ano, comprometeu-se com um investimento de dez mil milhões de dólares, uma parte dos quais em créditos para serem usados em serviços de infra-estrutura de computação da própria Microsoft. É um ponto relevante. Este não é apenas um investimento de capital: a OpenAI já está a desenvolver a sua tecnologia em cima de infra-estrutura da Microsoft.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, não ficou agradado com a notícia da demissão. Dias antes estivera em palco com Altman. Os sinais de proximidade eram evidentes. "Nós adoramos-vos", disse Nadella (é uma tradução de "‘We love you guys").

A demissão do líder da OpenAI levou a Microsoft a aproveitar a oportunidade, criando um novo laboratório de inteligência artificial dirigido por Altman e Brockman, que terão independência face ao resto da empresa. Os contornos não são claros, mas há indícios de que terão de se preocupar menos com os riscos da tecnologia do que acontecia na OpenAI, que começou por ser uma entidade sem fins lucrativos.

Para além dos dois co-fundadores, é possível que muitos funcionários sigam o mesmo caminho. Uma grande maioria deles mostrou-se publicamente insatisfeita com as mudanças. No topo da lista dos descontentes, que assinaram uma carta a acusar o conselho de administração da OpenAI de má-fé, está uma importante executiva, Mira Murati, a chief technology officer (e CEO interina durante este fim-de-semana, o que dá uma ideia da convulsão). A Microsoft já disse que tem lugar para eles.

Quando a poeira assentar, é possível que a Microsoft tenha conseguido algo parecido com comprar a OpenAI sem ter de gastar o dinheiro. Já tem a infra-estrutura, num fim-de-semana ficou com os gestores e a visão; previsivelmente, conseguirá também muito do talento e do conhecimento.

Em segundo lugar, e numa notícia com menos parangonas, a Microsoft anunciou na semana passada dois processadores desenhados especificamente para a sua própria infra-estrutura de computação. Deverão começar a ser usados no próximo ano e são uma alternativa aos da Nvidia.

Um deles, chamado Maia 100, foi concebido para tarefas relacionadas com inteligência artificial, como o GPT da OpenAI e, agora, também para o que a unidade dirigida por Altman e Brockman vier a criar. Também será usado para o Copiloto, um assistente digital com base em inteligência artificial generativa que a Microsoft foi célere a lançar para as ferramentas do Office, de que o mundo empresarial é praticamente dependente. E o plano é que o chip venha a ser usado não apenas em serviços próprios, mas também disponibilizado aos clientes que usem a cloud da Microsoft.

A inteligência artificial está a abrir uma nova corrida no campo das tecnologias de informação – e a Microsoft parece bem posicionada. É possível que os próximos anos venham a ser moldados não por uma startup disruptora, mas por uma multinacional com meio século de história e bem imiscuída na vida de milhões de pessoas.

A empresa nunca gozou da aura que rivais como a Apple e a Google tiveram durante alguns períodos. Seguramente, nunca teve a mesma boa imprensa. Falhanços na área das tecnologias de consumo (o leitor de música Zune ou o Windows Phone) e na Internet (o Bing) foram em parte responsáveis por isso (algo que a comunicação da Apple explorou à exaustão; lembra-se da série de anúncios "Hello, I'm a Mac. And I'm a PC"? – em todo o caso, estão aqui na íntegra, 38 minutos de bom-humor nostálgico). Antes disso, a reputação da empresa ficou marcada pela posição quase monopolista e pela aparente arrogância de Bill Gates em tribunal num enorme processo de concorrência.

Quer se tenha ou não tido da Microsoft a ideia (injusta) de uma empresa aborrecida que faz programas aborrecidos para serem usados em escritórios aborrecidos, está na altura de pôr os olhos na Microsoft. Não com o deslumbramento com que em tempos se olhou para o Google ou a Apple, mas com a atenção a que obriga uma das lições desta última década: com grande poder tecnológico surge uma grande necessidade de escrutínio.

A Microsoft tem há muito um grande poder. Mas tem hoje ainda mais do que tinha na sexta-feira passada.