Ataque contra Hospital Indonésio, no Norte de Gaza, faz pelo menos 12 mortos

É o segundo ataque contra um grande hospital na Faixa de Gaza. Depois de Al-Shifa, 12 pessoas morreram após ataques de artilharia no Hospital Indonésio. Israel diz que dá acesso aos túneis do Hamas.

Pelo menos 12 pessoas morreram esta segunda-feira na sequência ao cerco das forças israelitas ao Hospital Indonésio, um dos maiores hospitais do Norte de Gaza, em Beit Lahia, nas proximidades de Jabalia. Segundo o Ministério da Saúde na região, controlado pelo movimento Hamas, as mortes terão ocorrido durante os ataques de artilharia que atingiram o hospital esta noite.

O Hospital Indonésio, construído com recurso a fundos disponibilizados por organizações indonésias em 2016, é o último que se mantém operacional na Cidade de Gaza. As imagens divulgados pela Al-Jazeera mostram danos significativos em infra-estruturas. Um médico, Marwan Abdallah, disse que “as mulheres e as crianças estão assustadas” e contou que se ouvem “sons constantes de explosões e armas”, citou o The Guardian.

Ashraf al-Qudra, porta-voz do Ministério da Saúde local, descreveu a situação como “catastrófica”: “O pessoal do Hospital Indonésio insiste em ficar para tratar os feridos. Há cerca de 700 pessoas, entre pessoal médico e feridos, dentro do hospital”, afirmou, segundo a Al-Jazeera. A mesma fonte avançou que o hospital foi “atacado com artilharia por tanques” e denunciou o que considera ser “um novo crime cometido pela ocupação israelita contra hospitais na Faixa de Gaza”.

O Hospital Indonésio está na mira das forças israelitas, porque as Forças de Defesa de Israel (que não se pronunciaram sobre as mortes neste local) afirmam que ele esconde uma entrada para a rede de túneis do Hamas — embora os profissionais de saúde assegurem que não há membros do movimento no interior. Os militares também alegam que alguns dos mísseis que atingiram Israel foram lançados a partir das proximidades deste hospital.

Aumentar

O Governo indonésio já reagiu às mortes registadas no local. “O ataque é uma clara violação das leis humanitárias internacionais”, declarou Retno Marsudi, ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia. “Todos os países, especialmente os que têm relações estreitas com Israel, devem utilizar toda a sua influência e capacidade para instar Israel a pôr termo às suas atrocidades”, disse.

Os ataques contra o Hospital Indonésio ocorrem depois de as forças militares israelitas terem efectuado rusgas no Hospital de Al-Shifa, o maior na região, e de alegadamente terem encontrado armamento e provas de que as instalações estavam a ser usadas como quartel do Hamas. As mortes no hospital perto de Jabalia foram anunciadas no mesmo dia em que 28 bebés prematuros foram retirados do Hospital de Al-Shifa, onde outros recém-nascidos perderam a vida na sequência da falta de energia para manter as incubadoras em funcionamento.