“Manifesta divergência política” atrasa Ordenamento do Espaço Marítimo dos Açores

Portugal é o país com a maior zona económica exclusiva (ZEE) indivisa da União Europeia (UE) e até foi dos poucos a apresentar o plano de ordenamento do seu espaço marítimo no timing definido pela directiva europeia para o desenvolvimento e crescimento sustentáveis das zonas marítimas da Europa. Mas há um problema: “Não tem havido entendimento entre o Governo da República e o Governo Regional dos Açores” para aprovar o Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo do arquipélago (PSOEMA), que representa 57% da ZEE portuguesa.

