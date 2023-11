Terça na TV: embriaguez, pandemias e Gaza, Meu Amor

O Pride, a Golpada Americana e as profundezas também estão na grelha do dia.

CINEMA

Golpada Americana

Nos Studios, 19h05

Ganhou três Globos de Ouro, outros tantos BAFTA e esteve nomeado para dez Óscares, entre muitas outras distinções. Com realização de David O. Russell, que escreve o argumento em parceria com Eric Warren Singer, é uma comédia negra que reinventa a verdadeira história de Melvin Weinberg, um vigarista sedutor que ficou célebre nos EUA, nos anos 1970. Amy Adams, Jennifer Lawrence, Christian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner e Robert DeNiro assumem as personagens.

A Outra Face

Hollywood, 00h35

Sean Archer (Jonh Travolta) aceita uma missão secreta: trocar de rosto com o sanguinário Castor Troy (Nicolas Cage), em coma, para conseguir a localização de uma bomba junto do irmão do terrorista. Os problemas começam quando Troy acorda, assume a identidade de Archer e mata todos os que sabem da missão. O visionário John Woo (The Killer) marcou a sua passagem para Hollywood com este marcante périplo de acção, nomeado para um Óscar na categoria de melhores efeitos especiais em 1998 (Per Hallberg e Mark P. Stoeckinger).

Gaza, Meu Amor

RTP1, 00h41

Os irmãos Arab e Tarzan Nasser assinam esta história de amor passada na Faixa de Gaza, “um local estranho, onde as situações mais simples afinal podem ser imensamente complicadas”, descrevem os realizadores, ali nascidos. Co-produzido pela Ukbar Filmes e parcialmente filmado no Algarve, Gaza, Meu Amor estreou-se no Festival de Cinema de Veneza. Por cá, foi distinguido com uma menção honrosa nos Caminhos do Cinema Português e foi apresentado pelo IndieLisboa como um filme que “une comédia absurda, realismo mágico e o espírito do neo-realismo italiano numa receita única”.

O protagonista é um pescador solitário (Salim Daw) que se apaixona por uma mulher que trabalha no mercado (Hiam Abbass). Até agora, não teve coragem para se declarar. Tudo muda no dia em que pesca com a sua rede uma antiguidade misteriosa e valiosa: uma estátua do deus grego Apolo. O enredo inspira-se numa situação real ocorrida em Gaza, em 2014. Nessa altura, o Hamas confiscou a estátua e nunca mais se soube dela.

DOCUMENTÁRIOS

Pride Visto de Cima

National Geographic, 13h03

De uma perspectiva aérea, mostra-se o arco-íris formado por algumas das mais representativas celebrações e manifestações da comunidade queer – “festivais de esperança”, como refere a sinopse, cujas imagens se misturam com notas históricas e pessoais. Vai da Alemanha a Moçambique, passando pelos EUA, Austrália, África do Sul, Islândia, Taiwan e muitos outros pontos do globo.

Criaturas das Profundezas

Odisseia, 15h51

Esta série documental mergulha no “abismo alienígena” dos oceanos para revelar “as singulares adaptações, as curiosas relações e os excêntricos rituais de acasalamento” de vários e bizarros seres marinhos. É composta por três episódios, emitidos hoje de uma assentada: As origens, Aliados e adversários e A próxima geração.

A Fábrica das Pandemias

RTP2, 20h37

Realizado pela jornalista de investigação francesa Marie-Monique Robin e apresentado pela actriz e compatriota Juliette Binoche, este premiado documentário, lançado em 2022, viaja por quatro continentes ao encontro de especialistas em doenças. O objectivo de perceber melhor como é que as pandemias acontecem e como é que o mundo se pode proteger delas ou, melhor ainda, preveni-las.

Virologistas, biólogos, parasitologistas e outros cientistas sublinham a relação causa-efeito entre a perda de biodiversidade e a emergência de zoonoses, ao mesmo tempo que propõem uma ideia de “saúde planetária”. A Fábrica das Pandemias desenvolve-se em duas partes, com continuação amanhã, por esta hora.

DANÇA

Mal - Embriaguez Divina

RTP2, 3h06

A ambivalência do mal enquadrada por um estado de êxtase ébrio. É nesta essência que se move o espectáculo de Marlene Monteiro Freitas em que “um coro, numa tonalidade prenunciadora de melancolia, é assaltado por visões”, descreve a coreógrafa. Mal - Embriaguez Divina estreou-se na Culturgest, em Lisboa, em Setembro de 2020, de onde seguiu para o Rivoli, no Porto, como parte do ciclo Foco Marlene.