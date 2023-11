Adeus, chuva. Olá, sol e frio. Massa de ar polar faz cair temperaturas em Portugal continental

Temperaturas mínimas no interior norte e centro deverão rondar os 0ºC e os 5ºC e no restante território oscilar entre os 5ºC e os 10ºC.

Não se deixe enganar pelo tempo soalheiro que começou este domingo, pois o frio também não vai dar tréguas. A partir desta terça-feira, 21 de Novembro, uma massa de ar polar vai fazer com que as temperaturas desçam entre cinco e seis graus Celsius, em particular no interior norte e centro de Portugal. A boa notícia é que o sol parece ter vindo para ficar e também não haverá sinais de precipitação, pelo menos até ao final da semana.

"Vamos ter uma descida de temperatura, que já começou a ocorrer em alguns locais, mas será mais significativa nesta terça-feira. Tanto a temperatura máxima como a mínima vão descer e estamos a falar de descidas que podem chegar aos cinco ou seis graus", diz ao PÚBLICO Bruno Café, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De uma forma geral, as temperaturas mínimas no interior norte e centro deverão rondar os 0ºC e os 5ºC e no restante território variar entre os 5ºC e os 10ºC. As temperaturas máximas no interior norte e centro deverão oscilar entre os 9ºC e os 14ºC e no restante território entre os 14ºC e os 19ºC.

Para esta terça-feira, Lisboa terá 11ºC de mínimas e 16ºC de máximas, Coimbra 7ºC de mínimas e 15ºC de máximas e o Porto 9ºC de mínimas e 16ºC de máximas. Bragança oscilará entre os 2ºC e os 12ºC, Castelo Branco entre os 10ºC e os 14ºC, Beja entre os 11ºC e os 18ºC e Faro entre os 12ºC e os 20ºC.

Segundo o meteorologista, poderá ser registada outra descida da temperatura mínima na quarta-feira, mas será uma diminuição menos acentuada, entre um e três graus Celsius. "São temperaturas que estão normais para esta época do ano porque também nos estamos a aproximar de Dezembro e do Inverno", refere.

Nesta terça-feira, o vento ainda será intenso na faixa costeira ocidental e isso poderá aumentar o "desconforto térmico" em alguns locais. Além disso, poderão ser registadas neblinas, nevoeiros e formação de geadas em alguns vales abrigados do interior, mas a probabilidade de ocorrência destes fenómenos diminui ao longo da semana.