Vamos criar filhos inteligentes e não impertinentes

Nascida nos anos 1970, a democracia chegou também à minha educação. "Tu é que sabes", era uma frase dita com muita frequência pelos meus pais. Aos 7 anos, aos 14, ou mesmo aos 21, sabemos muito pouco e dava jeito que algum deles fosse mais interventivo, pensava quando estava mais perdida ou insegura sobre o que deveria fazer. Não era negligência, era a crença de que éramos inteligentes, estávamos cientes de todas as variáveis e, posto isso, podíamos fazer as nossas escolhas. Nunca ouvi um "eu bem te disse", mas ouvi "se fosse eu, teria feito de outra forma". E tê-lo dito antes, não teria sido mais útil, questionava.

Por isso, foi com curiosidade que li o artigo da professora Elsa de Barros, cujo título E se nem tudo fosse negociável e tivesse de ser explicado até à exaustão? , e que nos remete para a maneira como educamos e esperamos que os mais novos compreendam tudo, mesmo quando não têm idade para tal.

No caso dos meus filhos, tentámos criar um equilíbrio entre o displicente "tu é que sabes" e o sufocante "faz assim". Por isso, entrávamos em diálogo, procurávamos explicar tudo, os "prós e os contras" de cada proposta, ideia ou pedido, até chegarmos a uma decisão ou a uma conclusão. Se a conversa começasse a "dar para o torto", terminava com um "é assim e acabou porque o pai e a mãe é que sabem". Às vezes, pensávamos, se tínhamos sido demasiado duros, se os estávamos a traumatizar, mas depressa nos focávamos: "Queremos filhos inteligentes, não impertinentes." Por que, muitas vezes, ao acharmos que eles são tão, mas tão inteligentes, tão espertos e tão engraçados, permitimos-lhes tudo e acabamos por contribuir para pôr mais um adulto idiota, mal-educado e com falta de noção no mundo.

Escreve Elsa de Barros: "Às vezes andamos todos em bicos dos pés cheios de pruridos em mostrarmos às crianças uma realidade mais objetiva, com regras mais bem definidas e limites melhor demarcados." Sim, cheios de medo de traumatizá-las se lhes dissermos "o pai e a mãe é que sabem", preferindo criar um pequeno ditador do que impormos regras — que é tudo o que elas precisam e nos pedem, sobretudo quando nos dão luta. As crianças precisam de segurança e cabe-nos a nós transmiti-la. "Não podemos começar a construir a casa pelo telhado. Temos de principiar pelo chão. E é da solidez do chão que depende a qualidade do telhado", termina a professora.

A segurança que lhes transmitimos passa também pelo interesse que demonstramos naquilo que fazem. A professora Inês Ferraz escreve sobre como Motivar os filhos para o estudo e a primeira sugestão que faz é precisamente essa: mostrarmos interesse no que fazem. Dói-me ver pais e filhos, nos transportes públicos, sem emitirem um som, cada um focado no seu dispositivo. Noutro dia, na paragem do autocarro, vi uma deputada da nação com o seu descendente. Ele perguntava-lhe se sabia qual a profundidade a que os golfinhos mergulham, respondendo de imediato, impossibilitando-a de falar. "Como é que sabes?", perguntou a mãe. "Olha, vi na enciclopédia porque eu não tenho telemóvel, sabias?", respondeu, num tom entre a troça e a crítica, fazendo-a rir.

Mostrar interesse para que eles tenham interesse. E conversar, sobre tudo. Ana e Isabel Stilwell no seu podcast Birras de Mãe — que pode ouvir uma vez por semana, intercalado com as Birras escritas —, dissertam sobre a importância de explicarmos a actual crise política aos mais novos.

"É nossa obrigação ajudar as crianças e os adolescentes que temos lá em casa a entender as crises políticas. Até porque a convicção de que os políticos são todos uns vigaristas é o slogan dos populistas que mais contribui para desacreditar o bem mais preciosa que temos - a democracia", resumem e, dependendo da idade, não é preciso entrar demasiado a fundo na questão (até porque nós também andamos confusos com o que se passou e se continua a passar), mas pegar em exemplos práticos e próximos deles, daqueles que se passam em casa ou na escola.

Queremos filhos inteligentes, com pensamento crítico e que não vão em teorias da conspiração, que sejam cidadãos dialogantes, capazes de discutir com urbanidade com os outros e connosco. Educar dá trabalho, assim é o amor.

Boa semana!