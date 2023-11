Serviço PÚBLICO

Noticiou o PÚBLICO, e cito dada a sua relevância de verdadeiro serviço PÚBLICO, que os jornalistas Carlos Lima subdirector da revista Sábado, e Henrique Machado, à data dos factos, jornalista do CM e agora editor de justiça da TVI, foram condenados a 8 de Novembro pelo Tribunal da Relação por violação do segredo de justiça, no processo E-Toupeira, entre Janeiro e Março de 2018, depois de absolvidos pelo Tribunal de 1.ª Instância pelo juiz Carlos Alexandre, não pronunciando Pedro Fonseca, actual director da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, por não haver provas inequívocas de que tenha sido o próprio – e não outro responsável da mesma polícia – a fonte das peças jornalísticas passadas aos jornalistas. “Suspeitas existem em relação a outros indivíduos, mormente em relação ao director nacional da PJ e director nacional adjunto à data e estas nunca foram seguidas”, refere o acórdão. Referem também os juízes a familiaridade na troca de informações através do WhatsApp entre os responsáveis da PJ e os jornalistas, que me abstenho de transcrever. Não me apercebi que de qualquer outro órgão de informação tenha feito referência a este acórdão, nomeadamente transcrevendo conversas em primetime, que, no caso em apreço, não resultam de fugas de informação de peças truncadas ou falsas, mas sim de peças processuais do acórdão da Relação.

Carlos Caldas, Lisboa

A separação de poderes

Montesquieu, há séculos, defendeu brilhantemente a separação absoluta e a autonomia de poderes. E muito bem. Agora, pegou a moda de questionar e pressionar o poder judicial, de o apedrejar. O MP cometeu erros, mas assume isso claramente. Quem não os comete, que atire a primeira pedra. E depois, todos devemos tirar uma ilação: um Governo de maioria absoluta de um só partido, seja ele qual for, é nefasto. O PSD, se estivesse no lugar do PS, cairia nos mesmos erros. O PS e o PSD não são o Estado, e ainda bem que a justiça vai funcionando, mesmo com erros. Costa demitiu-se porque a PGR Lucília Gago escreveu um parágrafo fatal que o mencionava? Sinceramente, não. É uma armadilha. Costa tomou a decisão de demissão para habilmente se colocar de imediato no papel de vítima da justiça, por pura estratégia política, na qual é um mestre ardiloso, manhoso e um manipulador inato. Aparentemente, no imediato, conseguiu, levantando uma onda de ódio mal contido contra o MP, na mesma rota de Sócrates.

Se o PSD estivesse no lugar do PS, com um Governo de maioria absoluta, faria o mesmo. Viu-se isso no caso das buscas a Rui Rio e à sede do partido. A ideia é manietar o MP, e até aniquilá-lo, para que o poder absoluto destes partidos de sistema estenda os seus tentáculos sinistros livremente, substituindo o Estado. Santos Silva quer o resultado da Operação Influencer divulgado até 10 de Março, com receio de ver o seu PS prejudicado. Tem piada. Devia ter aproveitado para exigir o mesmo em relação ao caso Sócrates, ao caso Ricardo Salgado, ao caso Vale e Azevedo e a todos os que se arrastam há mais de uma década de forma vergonhosa na justiça. Ainda bem que há MP. Por favor, parem de o agredir e deixem a justiça trabalhar, parem de o apedrejar.

Emanuel de Sousa e Castro, Mirandela

José Luís Carneiro merecia melhor

Tenho José Luís Carneiro (JLC) na conta de pessoa honesta, discreta e eficiente. Sabendo o que se passa na política portuguesa em geral – não falemos, por exemplo, do ex-vereador Robles (dos Bosques) do BE –, esses três adjectivos significam muito.

Os "apoios de peso da estrutura PS" que JLC recebeu recentemente serão provavelmente importantes dentro do quadro dos militantes socialistas. Mas sê-lo-ão fora desse círculo restrito? Afinal esses "apoiantes de peso" estiveram de braço dado com o (como o classificou Marcelo Rebelo de Sousa há uns anos) licenciado em Engenharia José Sócrates. A sombra de Sócrates continua a pairar sobre o PS, e António Costa, se alguma coisa queria alterar, falhou redondamente nesse aspecto, ao escolher os seus "adjuntos", que acumularam casos e casões. Mesmo que Costa nos quisesse convencer de que eram "casinhos". Por isso, o apoio desses "notáveis do PS" pode bem ser um beijo da morte para José Luís Carneiro. E é pena porque a alternativa é Pedro Nuno Santos, um pouco fogoso e irreflectido para seu – e por arrasto, nosso – próprio bem, se um dia chegar a ser primeiro-ministro.

Arnaldo Correia, Mem Martins

Israel mata portugueses

João Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, lamentou a morte de três luso-descendentes vitimados por bombardeamentos israelitas no norte da Faixa de Gaza. Esse protesto não foi enérgico, ficou pelo lamento, parecendo receoso de alguma veemência. Se os portugueses mortos o tivessem sido por bombardeamentos russos, o ministro vestia a camisola de um justiceiro. Como se trata de Israel e dos EUA, o ministro não foi ministro. Mostrou a subserviência da União Europeia. Que vergonha.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim