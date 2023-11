Senador francês sob investigação por ter, alegadamente, drogado uma deputada

Um senador francês foi colocado sob investigação formal por suspeitas de ter drogado uma deputada do parlamento com o objectivo de abusar sexualmente dela. A informação foi avançada pelo advogado do senador e pelo gabinete da procuradoria de Paris.

O senador conservador Joel Guerriau, de 66 anos, está a ser investigado por ter, alegadamente, administrado a Sandrine Josso, de 48 anos, "uma substância capaz de alterar o seu discernimento ou o controlo sobre as suas próprias acções, de forma a praticar uma violação ou uma agressão sexual, e por posse e uso de substâncias classificadas como drogas", disse o advogado de Guerriau, Remi-Pierre Drai, à Reuters, esta sexta-feira.

A advogada de Josso, Julia Minkowski, disse à imprensa francesa que a deputada do Movimento Democrático se tinha sentido mal depois de beber um copo de champanhe no apartamento de Guerriau esta semana, depois de o ter visto com um pequeno saco de plástico que continha uma substância branca. Isto levou-a a acreditar que a sua bebida pode ter sido alterada.

Não se conhece a razão pela qual Josso estava no apartamento do senador na situação em que o alegado incidente aconteceu.

A procuradoria de Paris confirmou esta sexta-feira que a investigação tinha sido aberta, acrescentando que Guerriau tinha sido colocado sob controlo judicial e que não pode entrar em contacto com Josso ou testemunhas.

Um porta-voz do partido conservador do senador, Horizontes, parte da coligação governativa do Presidente francês, Emmanuel Macron, disse à rádio franceinfo, este sábado, que Guerriau tinha sido suspenso com efeito imediato.