Ataque russo deixa mais de 400 localidades ucranianas sem energia

A Rússia levou a cabo um grande ataque com drones contra a Ucrânia durante a madrugada deste sábado, atingindo várias infra-estruturas e provocando cortes de energia em mais de 400 cidades e aldeias no Sul, Sudeste e Norte do país, informaram as autoridades ucranianas.

As defesas aéreas ucranianas abateram 29 dos 38 drones Shahed, de fabrico iraniano, lançados a partir de território russo entre as 20h de sexta-feira e as 4h de sábado, informou a força aérea

O Ministério da Energia disse que 416 povoações na região de Odessa, no Sul, e na região de Zaporijjia, no Sudeste, ficaram sem electricidade depois de as redes terem sido danificadas nos ataques.

No inverno passado, a Rússia bombardeou a Ucrânia com centenas de mísseis e drones, deixando milhões de pessoas sem electricidade, aquecimento e água durante os meses mais frios.

Este ano, a Ucrânia teve um Outono invulgarmente quente. Mas com a descida das temperaturas, as autoridades apelaram aos residentes e às empresas para se prepararem para novos ataques russos.

“Não temos o direito de relaxar”, disse Volodymyr Kudrytskiy, director do operador da rede eléctrica Ukrenergo, à televisão ucraniana. “Certamente, todos nós, trabalhadores do sector da energia e forças de defesa, estamos a preparar-nos para repelir possíveis ataques russos às infra-estruturas energéticas neste Inverno”.

O Ministério da Energia informou ainda que uma refinaria de petróleo foi atingida na região de Odessa. Um edifício administrativo também foi danificado e um civil foi ferido no ataque, disse o comando militar do Sul em um comunicado no aplicativo de mensagens Telegram.

Na região de Chernihiv, no Norte da Ucrânia, na fronteira com a Rússia e a Bielorrússia, dois edifícios de infra-estruturas foram danificados durante o ataque nocturno, disseram os militares. O Ministério da Energia informou que seis povoações ficaram sem electricidade na região.

Os drones também visaram Kiev, no segundo ataque até agora neste mês, disseram as autoridades, acrescentando que todos os drones que se dirigiam para a capital foram abatidos na sua aproximação.