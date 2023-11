O Leffest não fechou os olhos a Víctor Erice: Cerrar los Ojos é o melhor filme

O prémio de Melhor Filme na secção competitiva do Leffest 2023, atribuído por um júri composto por Elia Suleiman, Fanny Ardant, Khalik Allah, Georgi Gospodinov, Nitin Sawhney, Rachel Kushner e Adriana Molder, foi entregue a Cerrar los Ojos, do espanhol Víctor Erice. O festival dirigido por Paulo Branco teve neste sábado a noite do palmarés e encerra neste domingo, dia ainda com projecção de filmes.

