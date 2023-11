Destilar excedentes para aguardente é uma medidas propostas pelos produtores do Douro

A Federação Renovação do Douro (FRD) e a Associação da Lavoura Duriense (ADL), associações que representa a produção de uva na região, apresentaram ao Ministério da Agricultura um pacote de oito medidas para o Douro, que inclui a destilação de excedentes para aguardente DOP, mas também propostas como um plano de revitalização das adegas ou a celebração de um contrato de vindima.

O documento elaborado por aquelas associações foi remetido ao ministério e Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) e acolhe contributos dados por viticultores e adegas cooperativas em reuniões realizadas na Região Demarcada do Douro. A FDR e ADL representam o sector da produção no conselho interprofissional do IVDP.

No Douro, a última vindima ficou marcada por alguma agitação social porque, invocando dificuldades na venda de vinho, grandes empresas não compraram ou compraram uvas em menos quantidade aos produtores que, por sua vez, se queixaram de entregar as uvas "sem preço" ou a "preços muito reduzidos".

A propósito das queixas e reivindicações feitas pela região nesta vindima, a ministra da Agricultura disse, a 20 de Outubro, que pediu propostas ao conselho interprofissional do IVDP, onde estão representados os sectores da produção e do comércio, para o ministério poder "dar resposta em termos de política pública".

Nos contributos para a resolução dos problemas da região, divulgados esta quinta-feira, as associações propõem a destilação de vinhos excedentes para a produção de aguardente Denominação de Origem Protegida (DOP) Douro.

"A criação de um programa de destilação permanente para os vinhos produzidos na região além de favorecer o escoamento de stocks, seria uma forma de os tornar ainda mais neutros em termos de pegada de carbono", salientam, lembrando que o Douro é "um grande importador de aguardente" para a produção do vinho do Porto ou para a compensação nos vinhos datados de categorias superiores.

E especificam que estes objectivos podem ser alcançados através da destilação de 50.000 pipas de vinho, da criação de uma reserva qualitativa para o desenvolvimento da aguardente DOP Douro e da garantia do pagamento do custo justo de produção.

As associações defendem que é "vital para a sustentabilidade dos viticultores que recebam um preço justo pela sua produção".

Reivindicam ainda a implementação de um contrato de vindima a realizar entre o viticultor (produtor das uvas) e o agente económico onde constem, a modalidade de pagamento (prazo e forma), local de colheita/destino de entrega das uvas, a quantidade por denominação de origem e/ou indicação geográfica e o preço por quilo (valor indicado segundo dados fornecidos pelo IVDP, equivalente ao preço médio praticado para as uvas na vindima anterior).

Porque a destilação de crise "ficou aquém das necessidades", outra medida proposta é a criação de um programa que permita "aliviar as adegas cooperativas das quantidades que foram recebidas a mais na vindima de 2023", o qual deverá ser criado com a "maior brevidade possível, para que o assumir dos compromissos de remuneração com os viticultores não seja posto em causa".

As propostas incluem um plano de revitalização das adegas, um apoio aos lavradores e produtores-engarrafadores através de financiamento com taxas bonificadas e uma reforma institucional da região e a salvaguarda da autonomia financeira do IVDP para permitir a descativação total das verbas necessárias à promoção dos vinhos, a adopção de campanhas publicitárias e divulgação junto dos mais jovens e o reforço dos quadros técnicos do IVDP, especialmente cadastro, fiscalização de vinhos e vinha.

Ainda o dossiê Casa do Douro

Por fim, pedem a resolução do dossiê Casa do Douro, sendo que o projecto de lei que restaura a instituição como associação pública de inscrição obrigatória está "parado há oito meses" na Assembleia da República. O PÚBLICO sabe que os deputados contavam voltar ao projecto de lei aprovado na generalidade em Março (e aos três textos que apresentaram PS, BE e PCP, todos aprovados então).

Havia um consenso para resgatar a iniciativa e a esperança de alguns grupos parlamentares, nomeadamente o do PCP, em conseguir levá-la a votação final global ainda este ano ou logo no arranque de 2024. O PSD propôs a audição de sete entidades ligadas à Região Demarcada do Douro e o Chega propôs outros nomes, conseguindo incluir três na lista final de entidades a ouvir em sede de audição pelos deputados.

A ideia dos deputados — e o PÚBLICO ouviu em Outubro os porta-vozes nesta matéria do PS, PSD, PCP e Chega, tendo contactado, sem sucesso, os restantes partidos — era agendar essas dez audições para logo a seguir à votação final global do Orçamento do Estado.

Com o pedido de demissão de António Costa e a convocação de eleições para Março, não estando a Casa do Douro nas prioridades dos deputados, este é um dossiê que passará inevitavelmente para a próxima legislatura.

"De igual modo é necessário resolver o processo da Comissão Administrativa do Património da Casa do Douro, encerrando este assunto definitivamente e em tempo de preservar um património tão rico e querido da região", é ainda defendido pela Federação Renovação do Douro e pela Associação da Lavoura Duriense. O assunto interessa, é preciso dizê-lo, particularmente à primeira que se substituiu à Casa do Douro, quando esta foi extinta enquanto entidade pública.

Caso e quando a Casa do Douro venha a ser restaurada, o seu histórico edifício-sede deverá voltar à sua esfera, uma vez que na privatização ficou para a Federação Renovação do Douro, mas apenas no âmbito da função que esta passaria a desempenhar. Esvaziado esse propósito, o edifício voltará para a ser património da entidade pública, acreditam os deputados.