Quando os políticos pedem desculpa pode ser por “sobrevivência” ou por “estratégia”

António Costa pediu desculpa pelo dinheiro encontrado em São Bento, no gabinete do seu ex-chefe de gabinete Vítor Escária. Na última década, políticos como o antigo líder do PSD, Pedro Passos Coelho, ou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também o fizeram. Politólogos ouvidos pelo PÚBLICO defendem que os políticos pedem desculpa com o objectivo de criar empatia e proximidade para com os eleitores e também para sobreviverem no “mundo” da política. A personalidade de cada um também desempenha um papel relevante na decisão de pedir, ou não, desculpa.

