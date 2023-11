E se tudo isto acabar em bem, temos Costa na Europa

Com eleições em Março e Junho, o Partido Socialista quer evitar que a Operação Influencer crie um clima de suspeição em torno do partido. Costa pode chegar mesmo à Europa?

Fernando Medina e Augusto Santos Silva pediram celeridade nas conclusões do processo judicial que provocou um terremoto político em Portugal. Com eleições em Março e Junho, o Partido Socialista quer evitar que a Operação Influencer crie um clima de suspeição em torno do partido. Mas, se o processo se revelar vazio para o primeiro-ministro, as ambições europeias de António Costa voltam a ganhar força.

