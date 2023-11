Cão sobrevive dez semanas em montanha junto do corpo do dono

Finney foi encontrado por um caçador a 30 de Outubro ao lado do corpo de Rich, que morreu de hipotermia. Equipas de resgate destacam caso de lealdade para com o dono.

Finney, um jack russell terrier de cinco quilos, sobreviveu durante dez semanas ao lado do corpo do dono, que desapareceu durante uma caminhada na montanha Blackhead Peak, no estado norte-americano do Colorado.

Segundo as equipas de resgate, que descreveram o caso como uma “magnífica história de sobrevivência”, o animal conseguiu evitar predadores como ursos e coiotes, e é provável que se tenha alimentado de ratos e outras espécies de pequeno porte para se manter vivo.

Rich Morre, 71 anos, foi descrito pelos amigos como um alpinista experiente e costumava escalar montanhas com frequência acompanhado pelo cão, escreve a BBC. No dia 19 de Agosto, avisou a mulher, Dana Holby, que ia escalar a montanha de 650 metros de altitude com o animal, mas nunca regressou a casa.

A análise do médico legista indicou que o dono de Finney morreu de hipotermia, condição pode deixar as pessoas desorientadas e confusas como, provavelmente, aconteceu.

As equipas de resgate patrulharam a distância entre a zona Oeste da montanha, onde Rich tinha estacionado o carro, e o pico durante dias, mas sem sucesso. O corpo do homem acabou por ser encontrado por um caçador no dia 30 de Outubro a cerca de 2,5 quilómetros a leste do topo da montanha. Finney estava vivo, mas, esclarece o mesmo jornal, pesava cerca de três quilos, o que corresponde a metade do peso normal de um jack russell.

“Devo admitir que os jack russells são muito ferozes, são cães valentes”, declarou a socorrista Delinda VanneBrightyn à agência AP, acrescentando que o caso é também uma prova de lealdade do cão para com o dono.

"Se o cão conseguisse falar, seria uma história incrível. Provavelmente nem iríamos acreditar no que nos ia contar”, completou.

Finney foi levado a para um hospital veterinário e, pouco tempo depois, entregue à família que não esperava voltar a ver o animal com vida. Segundo Dana, o cão era muito próximo de Rich.