Santos Silva fez bem em falar

Tenho ouvido algumas opiniões sobre o que Augusto Santos Silva disse em relação ao inquérito. É evidente e lógico que as coisas têm de funcionar rápido, e ainda por cima estas. O funcionar rápido não significa pressão nem as coisas sem o rigor necessário. Estas opiniões não condicionam nada a justiça. Qualquer pessoa, qualquer político ou comentador, se tiverem algum problema com a justiça, dizem mais ou menos o mesmo que Santos Silva disse. Não vejo qual o drama em relação ao que ele disse. Será que para fazer política é necessário fazer dos outros (pessoas normais) parvos? Os políticos devem encaixar que as pessoas têm cérebro e pensam.

Porfírio Gomes Cardoso, Lagos

As regras do jogo

Imaginemos por um momento que um responsável do desporto decidia que os jogos passariam a ser arbitrados por elementos de uma das equipas. Aos argumentos de que estávamos perante profissionais responsáveis, iria decerto levantar-se um enorme clamor popular contra a medida. Estranho é que no jogo da justiça, em que nos crimes públicos joga o Ministério Público (MP) contra os infractores, a avaliação do desempenho dos procuradores do MP seja feita num órgão maioritariamente constituído por eles mesmos. Como auxiliares da justiça, os procuradores têm o enorme poder de carrear ou não para a acusação criminal provas que podem encontrar ou desvalorizar, de em muitos casos arquivar processos em que os factos publicamente conhecidos pareciam recomendar o contrário ou de manter em aberto durante anos processos que são uma ameaça subliminar contra os visados.

Pois se no futebol o clamor ensurdecedor contra um tal sistema de supervisão seria garantido, como se entende que na construção da justiça, para a qual todos pagamos a nossa quota, assistamos com indiferença a que maus procuradores continuem impunemente em campo?

José Cavalheiro, Matosinhos

Actuação do MP

Considero Costa um mau primeiro-ministro, sobretudo por, como os seus antecessores do PS e do PSD (se não todos, a maior parte), escolher para o Governo sobretudo gente com base na filiação partidária e pouco na experiência, competência e seriedade, dando como resultado corrupção, nepotismo, clientelismo e, acima de tudo, maior preocupação (e ocupação) em garantir os meios de imagem, de boa aceitação pelo povo e financeiros (fundamentais) do que criar as condições para que o país cresça em riqueza produzida. Apesar disso não posso senão lamentar que se tenha demitido pelas razões que o MP criou (deliberadamente e com dolo ou só por incompetência?), das quais, no que a condenações respeita, um rato será parido, mas, em simultâneo, uma perigosa montanha de consequências para o prestígio do Estado, para a imagem do país e para o claro e correcto funcionamento de um regime democrático está já a ser gerada e, em breve, será parida.

Jorge Mónica, Parede

O crime não compensa

Com melhores amigos, do primeiro-ministro, como Diogo Lacerda Machado, mais vale saber onde estão os inimigos... O chefe de gabinete de António Costa guardou 75.800 euros na residência oficial deste, sendo uma traição política e pessoal a Costa. O Ministério Público (MP) pedia prisão para Lacerda e para o responsável pelo gabinete, sendo que ambos saíram em liberdade, um revés para o MP. O à-vontade com que os influentes, agora judicializados, manobravam e conversavam ao telefone revelou intocabilidade e impunidade. O crime não compensa – foram apanhados, e bem, pela justiça.

O MP e a Procuradoria não podem ter no caso de António Costa margem de erro e a celeridade tem de existir e não ficar refém de manobras dilatórias dos advogados de defesa dos prevaricadores. Com ênfase, diga-se: a política não pode ficar capturada pelo poder judicial, assim como este deve e tem de ser escrutinado...

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

De que Pizarro está à espera?

Sinceramente não percebo a atitude de Manuel Pizarro, ministro da Saúde. Já passou demasiado tempo sem que tenha sido atingido um acordo com os médicos e a situação no SNS é demasiado grave, tendendo a piorar seriamente dia após dia, não podendo por isso ser ignorada. A situação actual é inadmissível e por isso, cada dia que passa a situação fica pior. De que está à espera Pizarro?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora