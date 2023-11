A maldição do que nos anda a escapar (um apelo aos leitores)

Olá.

Há dois dias, um amigo comentava a série que está a ver (e da qual está a gostar muito) — a saber, Fellow Travelers, sobre dois homens ligados à política que se conhecem e apaixonam na década de 1950 e cujo romance tumultuoso e sigiloso evolui com a história americana. A primeira resposta, de quem vive pelo calendário das plataformas de streaming, das estreias e dos próximos episódios, foi: "Mas isso ainda não se estreou". A resposta muda do outro lado dizia tudo. Há outras formas de ver séries e filmes que ainda não chegaram oficialmente a Portugal. Fellow Travelers estreia-se já dia 19, domingo, mas o céu não pode esperar quando algo de bom nos chama a atenção online.

O que nos leva a The Curse.

Mas primeiro, só um lembrete para fazer suspense: estamos mal habituados. Nos últimos anos o simultâneo tornou-se a regra, não só pelo modus operandi Netflix (toma lá Stranger Things toda de uma vez, mundo inteiro) mas também graças à potência de fenómenos como A Guerra dos Tronos ou The Walking Dead, que transformavam a fome em vontade de comer o mais depressa possível para evitar essa amêndoa amarga chamada spoilers. Pois bem, a pirataria deixou de ser tão convidativa. Porém, ter assinaturas de tantos serviços é muito difícil para a maior parte dos bolsos e alguns acordos de distribuição internacional não fazem estreias simultâneas com os EUA. É o caso de Fellow Travelers, que já se estreou no canal Showtime no fim de Outubro e que só agora a plataforma SkyShowtime estreará na Europa.

O negócio do streaming foi um enorme golpe contra a pirataria, mas não a elimina, portanto. No momento actual em que tudo se está a redefinir e até há séries da HBO na Netflix (outra vez), e com tantas plataformas a operar em Portugal ao ponto de os espectadores já nem as conseguirem identificar ou contar, a confusão reina. E a vontade também. Foi o que aconteceu quando Poker Face dominava as atenções nos EUA e Reino Unido (só para falar de países de língua inglesa) e só chegou nove meses depois a Portugal — à SkyShowtime, caso seja útil saber. Foi o que aconteceu no fim do Verão quando Reservation Dogs chegava ao fim, e com algumas estrelas convidadas de renome, e em Portugal... nada. A terceira e última temporada da série chega só agora, dia 29, à Disney+.

E é o que está a suceder com The Curse, título no qual é impossível não se tropeçar se se ler a imprensa internacional e da qual não havia sombra de informação em Portugal até há dias. Pois bem, a série com Emma Stone e Nathan Fielder realizada por Bennie Safdie, já aclamada como "a mais desconfortável do ano", "requintadamente arrepiante" ou como "a série de televisão mais estranha sobre televisão", vai estrear-se em Portugal. A 5 de Janeiro do próximo ano, também na SkyShowtime.

"Toda a gente" está a falar de The Curse. Agora. O que se passou com Poker Face, com a muito recomendável Natasha Lyonne e do autor Rian Johnson, foi que quando chegou aos pequenos ecrãs nacionais e sem grande força promocional, falou-se menos dela do que merecia. O que, para uma plataforma ainda em fase de implantação em Portugal, não é óptimo. O que sucederá com The Curse em Janeiro, quando os primeiros cinco episódios forem lançados de uma vez só e depois os últimos só chegarem, também em pacote, a 16 de Fevereiro?

O papel da imprensa nestas coisas é chamar a atenção, num mar de oferta, para títulos ou projectos meritórios de… atenção. Outras ferramentas, das redes sociais aos influenciadores passando pelo bom e velho passa-palavra, servem o mesmo propósito. Mas neste mundo disperso, quem consegue manter-se a par?

É também por isso que esta semana juntamos à pergunta "O que é que anda a ver?", que fazemos a personalidades do sector, a pergunta "O que é que nos anda a escapar?". Esta é destinada a leitores que tenham uns minutos de generosidade para nos dar o seu palpite sobre a série, documentário ou filme que estão a consumir em streaming — e que possam assim passar a palavra a outros potenciais espectadores. Portanto, "O que é que nos anda a escapar?", caro leitor? A cada semana publicaremos as suas sugestões, que pode enviar para o email joana.cardoso@publico.pt.

O que é que anda a ver?

Chris Keyser, showrunner da série Julia e co-autor de Adultos à Força

"A minha mulher começou a ver a série The Other Two [série da Comedy Central que não está em qualquer plataforma de streaming em Portugal], sobre um irmão e uma irmã cujo irmão mais novo se torna uma estrela da Internet e eles, os mais velhos, são irrelevantes. É engraçada. Estive a ver a terceira temporada de The Great, de que gostei muito. E finalmente pus-me a par de Somebody Somewhere, que é extraordinária."

Netflix

Sexta-feira, 17 de Novembro

Scott Pilgrim Dá o Salto — Já o conhecemos do filme com Michael Cera, do videojogo e, claro, da BD de Bryan Lee O'Malley onde nasceu o herói "slacker" Scott Pilgrim. Agora é a versão série animada, com Pilgrim a conhecer Ramona Flowers, a mulher dos seus sonhos, e a repetir a sua tarefa de Sísifo: derrotar os sete ex-namorados dela, maus como as cobras. Oito episódios.

Novos-Ricos — Comédia romântica de acção de Julien Royal, protagonizada por Nassim Lyes e Zoé Marchal sobre o vigarista Youss que conhece Stéphanie, uma criptomilionária, e a toma como alvo para pagar dívidas.

Sagrada Família — Segunda temporada da série espanhola sobre Gloria e os seus filhos, que continuam a fingir que tudo está bem fora o facto de terem uma pessoa, Natalia, refém na cave.

Believer 2 — Policial de acção original da Netflix sobre a guerra entre um detective, interpretado por Cho Jin-woong, e uma série de inimigos com nomes tão evocativos como Faca Grande, entre outros.

Bem Visto — Série mexicana sobre um jovem invisual que sonha tornar-se um humorista de sucesso e que muda de cidade para tentar a sua sorte, acompanhado pelo melhor amigo, Charly, que servirá de seu agente e supera todos os dias a sua paralisia cerebral. "Comédia agridoce que desafia o politicamente correcto", descreve a Netflix, "numa cidade onde reina a cultura 'woke’". Oito episódios.

Homens e Pais — Filme sobre parentalidade e masculinidade que acompanha cinco pais de crianças transgénero e o pai de Matthew Shepard, um estudante universitário gay assassinado num fim de semana de pesca no Oklahoma rural que lhes serve para trocar experiências.

Rustin — Filme protagonizado por Colman Domingo sobre Bayard Rustin, o organizador da histórica Marcha sobre Washington de 1963, um dos momentos-chave da luta pelos direitos civis nos EUA. Foi uma figura que caminhou a par e passo com Martin Luther King Jr., Adam Clayton Powell Jr. ou Ella Baker. Realização de George C. Wolfe e elenco que inclui Chris Rock ou Jeffrey Wright.

Segunda-feira, 20 de Novembro

Marcados ao Nascer — Documentário do realizador Roger Ross Williams baseado no best-seller do Dr. Ibram X. Kendi, Stamped From the Beginning (2016), que recria com animação e actores em acção real e entrevistas a especialistas uma espécie de história das ideias racistas contra negros.

Terça-feira, 21 de Novembro

Leo — Adam Sandler regressa com uma "comédia musical de autodescoberta sobre o último ano da escola primária". O seu papel é o de mascote da turma, Leo um lagarto de 74 anos. O seu companheiro de terrário é a tartaruga interpretada por Bill Burr.

High on the Hog: Como a Cozinha Afro-Americana Transformou os EUA — Na semana passada, a food stylist Christine Tobin tinha recomendado no Próximo Episódio a primeira temporada desta série documental e, nem de propósito, a segunda estreia-se agora. Stephen Satterfield viaja pelos EUA para descobrir as ligações entre a cozinha afro-americana e as lutas pelos direitos civis.

Quarta-feira, 22 de Novembro

Squid Game: O Desafio — Herman José tem uma personagem emblemática chamada Diácono Remédios, que com o seu ciciar e perspectiva conservadora da vida pontuava o programa Herman Enciclopédia comentando muitas vezes: "Não havia necessidade". Bom, este é o concurso baseado na sangrenta série sul-coreana Squid Game que tornava em homicidas os mais brandos seres humanos só por causa de um prémio em dinheiro. Não há mortes a lamentar nesta competição em que 456 jogadores reais tentam ganhar 4,56 milhões de dólares norte-americanos, mas segundo a revista Rolling Stone houve queixas de concorrentes sobre as condições "desumanas" de alguns desafios. Há jogos inspirados na série e novidades, entre as quais este ser o maior prémio monetário na história da televisão. Dez episódios.

Quinta-feira, 23 de Novembro

My Daemon — Animação vinda de Taiwan, mais precisamente do Studio Igloo, sobre as aventuras de um rapaz e uma cria demoníaca nascido de um grão de areia vermelho. O cenário é pós-apocalíptico e pós-nuclear. Nesta história original de Hirotaka Adachi (conhecido como Otsuichi), os outros começam a destilar ódio sobre a pequena criatura demoníaca e o rapazinho de Tóquio foge com ela para a salvar.

HBO Max

Sexta-feira, 17 de Novembro

Blue Beetle — Jaime Reyes dá por si com um Besouro muito especial nas mãos, porque é uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena que o escolhe como hospedeiro simbiótico. Assim tipo Venom e Homem-Aranha, porque ganha uma armadura e poderes imprevisíveis. Realizado por Angel Manuel Soto e protagonizado por Xolo Maridueña. Blue Beetle é o nome do super-herói que dali desponta. Aparição especial de Susan Sarandon, George Lopez e Harvey Guillén.

SkyShowtime

Domingo, 19 de Novembro

Fellow Travelers — Eis, então, a série que já há umas semanas a América já está a ver. Criada por Ron Nyswaner (Filadélfia), e baseada no romance de Thomas Mallon, é uma história de amor e um thriller político. Matt Bomer é Hawkins Fuller um político de carreira que conhece Tim Laughlin (Jonathan Bailey), um jovem idealista em plena era McCarthy, em que comunistas ou homossexuais eram perseguidos de igual forma. Oito episódios, com estreia semanal.



Segunda-feira, 20 de Novembro

The Super Mario Bros. Movie — Anya-Taylor Joy, Chris Pratt e Charlie Day dão voz ao filme baseado no videojogo da Nintendo sobre o canalizador Mario e o seu irmão Luigi. A sua missão: salvar a princesa Peach do vilão Bowser.

Terça-feira, 21 de Novembro

Dreamland — Drama de seis episódios sobre uma família de quatro irmãs na cidade costeira de Margate, no Reino Unido. Diferentes gerações, uma gravidez e uma irmã desavinda que reaparece dão o tom de comédia e tensão a uma narrativa "very british" com selo da Sky. Estreia semanal de um episódio.

Apple TV+

Sexta-feira, 17 de Novembro

Monarch: Legado de Monstros — Godzilla regressa para continuar a história do "Monsterverse", ou seja o universo dos monstros em que cabem também King Kong e outras criações da produtora japonesa Toho Co. Agora torna-se numa série com Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett e Elisa Lasowski. Nesta fase, o mundo sabe que estes monstros existem e que representam tanto uma ameaça como uma possibilidade de salvação. Dois irmãos tentam perceber a ligação do seu pai com a Monarch, a organização secreta que está relacionada com os monstros, e Kurt e Wyatt Russell interpretam o actual e o jovem Lee Shaw, um militar que ameaça o sigilo da Monarch. No próximo ano deve estrear-se, nos cinemas, o filme Godzilla x Kong: The New Empire. Dez episódios, com estreia dos dois primeiros esta sexta-feira.

Quarta-feira, 22 de Novembro

The Velvet Rabbit — Programa especial de 40 minutos baseado no livro infantil homónimo de Margery Williams. Uma criança de sete anos recebe um coelho no Natal que lhe abre as portas da amizade e de um mundo mágico.

Hannah Waddingham: Em Casa no Natal — A Apple TV+ chama-lhe uma prenda de Natal antecipada. É a versão completa do especial musical, gravado ao vivo em Londres, em que Waddingham, bem conhecida pelos espectadores de Ted Lasso, se junta ao seu colega da mesma série, Phil Dunster e aos Fabulous Lounge Swingers para interpretar o clássico Have yourself a merry little christmas. Entre os convidados especiais estão ainda Sam Ryder, Luke Evans ou Leslie Odom Jr.. Musicalmente, há a registar a participação do Coro de Homens Gay de Londres, da Ópera Nacional Inglesa e uma banda de 18 músicos.

Globoplay

Segunda-feira, 20 de Novembro

Resistência Negra — Série documental de cinco episódios sobre a formação do Movimento Negro desde o movimento pela Abolição até as acções afirmativas de hoje.

Quinta-feira, 23 de Novembro

Rio Connection — Série original da Globo passada na década de 1970 e que mostra três mafiosos em fuga refugiados no Brasil. Gangsters da Sicília, Córsega e um negociante de arte forjada querem "tropicalizar a máfia".

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 17 de Novembro

Lua Vermelha — A série que inventou o termo "dampiro" à boleia do fenómeno Crepúsculo aterra no catálogo da Amazon Prime Video para devolver ao público a história de amor entre a humana Isabel e o vampiro no armário Afonso. Passou na SIC entre 2010 e 2012. Chamar-lhe série tem o seu quê, porque tem 225 episódios e estrutura de novela. É uma espécie de cadinho onde andaram actores e estrelas da TV hoje bem conhecidos como Inês Aires Pereira, Tiago Teotónio Pereira, Diana Chaves ou João Manzarra.

Twin Love — Reality show sobre amor, ou como diria George Clooney, "what else?". As gémeas do wrestling Brie e Nikkie Bella são anfitriãs de um jogo que divide dez pares de gémeos em duas casas em busca do amor.

Un Paso Adelante— Estrella das seis temporadas da série espanhola passada numa conceituada escola de artes. Tipo Fama, mas em espanhol.

UPA Next — Série que faz o "reboot" do drama musical espanhol Un Paso Adelante, 15 anos depois. Reúnem-se os amigos para montar um musical.

Maxine's Baby: The Tyler Perry Story — Documentário sobre a educação e percurso do realizador de 54 anos que hoje é um dos nomes mais poderosos de Hollywood.

Segunda-feira, 20 de Novembro

Bottoms — Filme de comédia sobre duas alunas pouco populares que criam um clube de luta para tentar impressionar os rapazes mais cobiçados da escola.

Quinta-feira, 23 de Novembro

Cyrano — O clássico baseado na peça de Edmond Rostand - apesar de Cyrano de Bergerac ter existido na realidade e ter sido ele próprio um escritor, responsável até pela primeira descrição conhecida de uma máquina de viagem espacial — conta com Peter Dinklage como o autor das palavras que ajudam Christian a cortejar e conquistar Roxanne.

Filmin

Quinta-feira, 23 de Novembro

A Conspiração do Cairo — Thriller de Tarik Saleh sobre a corrupção no meio político-religioso do Egipto contemporâneo. Esteve na competição no Festival de Cannes de 2022, onde recebeu o prémio de Melhor Argumento.

TVCine+

Sábado, 18 de Novembro

Becoming Elizabeth — Série sobre Elizabeth Tudor, a filha de Henrique VIII e Ana Bolena que se tornou a emblemática e solitária rainha de Inglaterra. Drama de época do canal Star com Alicia von Rittberg como Elizabeth.

Não Te Preocupes, Querida — Um dos filmes mais polémicos do ano pelos motivos mais cor-de-rosa: a realizadora Olivia Wilde ficou com relações tensas com parte da equipa por alegadamente se ter envolvido num romance com uma das suas estrelas. A saber, sobre a intriga: Florence Pugh e Harry Styles vivem uma vida perfeita numa utopia, literalmente, como residentes de uma cidade experimental para trabalhar num projecto ultra-secreto. Mas Pugh tem uma mente inquieta.

Terça-feira, 21 de Novembro

The Resort — Comédia negra em estreia na véspera no TVCine Emotion e que depois passa para o serviço on demand dos canais, é uma festa de 10.º aniversário do casamento de Noah e Emma no Oceana Vista Resort, na Riviera Maia. E de repente, afinal têm de resolver um mistério do desaparecimento de dois adolescentes americanos — 15 anos antes. Oito episódios. Passou na plataforma Peacock nos EUA.

Perdido no streaming

É uma estreia de 2022, que já passara em Janeiro em Portugal e que os canais TVCine programaram atempadamente para o fim de semana passado: A Confissão do Mal: As Gravações Perdidas de Eichmann, realizado por Yariv Mozer, é um documentário arrepiante de três episódios em que se sobrepõem as imagens do julgamento do arquitecto da "solução final para a questão judaica" com as recentemente recuperadas gravações de uma entrevista em que este confessa os seus crimes. Em tribunal, em Israel, nega tudo. Em Buenos Aires, na década de 1950 e em longa conversa com um jornalista nazi que achou uma excelente ideia registar a suposta genialidade de Eichmann, contou muito do que fez e até riu. O documentário coloriza imagens do julgamento, recria a entrevista mantendo as vozes do jornalista e do nazi, e contextualiza com especialistas de várias nacionalidades. Um importante documento para compreender melhor o próprio nascimento do Estado de Israel e a relação dos israelitas com os sobreviventes do Holocausto, bem como para confrontar novamente os horrores da guerra.

