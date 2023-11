Portugal à procura da perfeição rumo ao Euro

Portugal terá, no domingo, no Estádio José Alvalade, a oportunidade de fazer o que nunca fez: chegar a uma fase final de um Europeu de futebol com um percurso 100% vitorioso.

A selecção nacional defrontará a Islândia no último jogo da fase de apuramento para o Campeonato da Europa e chega a esta fase da competição com nove vitórias em outros tantos jogos, 34 golos marcados e apenas dois sofridos.

Mas se Portugal já tem o seu lugar assegurado na Alemanha, onde o Campeonato da Europa de futebol irá decorrer, no próximo Verão, há ainda vagas por preencher. E nesta sexta-feira e depois no próximo domingo ficarão definidas as últimas vagas de acesso directo que sobram.

Os jogos das selecções implicam a paragem dos principais campeonatos nos países europeus mas em Portugal a II Liga terá mais uma jornada este fim-de-semana e logo com um embate entre o primeiro e o terceiro classificados, respectivamente AVS e Nacional. Encontra aqui os horários dos jogos e os canais televisivos.

No futebol feminino o destaque vai para mais um jogo da Liga dos Campeões do Benfica que, depois da goleada sofrida em Barcelona por 5-0 recebe agora as suecas do Rosengard, na quarta-feira.

Nas modalidades de pavilhão o destaque vai para as provas europeias. Terça-feira, no andebol, jogam Benfica, ABC e Sporting na Liga Europeia, enquanto o FC Porto entra em acção na quinta-feira, para a Liga dos Campeões, recebendo o Montpellier.

No basquetebol, quarta-feira é dia de Taça Europa, com o Sporting no Grupo A e FC Porto no Grupo E a serem colocados à prova.

Quanto aos desportos motorizados, a F1 vê Las Vegas receber a 22.ª prova do Mundial deste ano e será preciso acordar cedo se quiser assistir à prova em directo (6h de Lisboa). Já no MotoGP é no Qatar que se disputará a 19.ª prova do Mundial, com a corrida de domingo, onde estará Miguel Oliveira a ter a sua partida agendada para as 17h de Lisboa.

Por fim, no ténis, Turim recebe a última grande competição individual da temporada. As ATP Finals conhecerão o seu vencedor no domingo.

