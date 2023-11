Forças ucranianas dão o salto para a margem oriental do Dniepre e obrigam russos a recuar

Kiev estabelece várias cabeças-de-ponte na foz do rio que divide os territórios controlados pelos dois lados do conflito no Sudeste da Ucrânia.

Desde há vários meses que o rio Dniepre serve como linha divisória natural entre os territórios controlados pelos exércitos russo e ucraniano no sudeste da Ucrânia. O curso de água, um dos maiores da Europa, nasce na Rússia, segue pela Bielorrússia e atravessa a Ucrânia de norte a sul, desaguando no mar Negro, junto à cidade de Kherson, reconquistada por Kiev há pouco mais de um ano.

É precisamente junto à foz do Dniepre que o Exército ucraniano reclama um dos progressos mais significativos dos últimos tempos: o salto para a margem oriental do rio, onde, afirmam os responsáveis militares de Kiev, conseguiram expulsar as forças russas e estabelecer várias cabeças-de-ponte.

O Corpo de Fuzileiros Navais ucranianos afirmou nesta sexta-feira a consolidação de “várias” posições na margem oriental do Dniepre, “graças à bravura e profissionalismo” das tropas. Segundo os militares de Kiev, o lado russo sofreu pesadas baixas desde o início da ofensiva nesta área, com mais de 1200 mortos e dezenas de veículos e armas destruídos.

Na quarta-feira, o governador pró-russo de Kherson, Vladimir Saldo, reconhecera que “pequenos grupos” de militares ucranianos tinham conseguido passar para a margem sob controlo de Moscovo, na primeira confirmação pelas autoridades fiéis ao Kremlin dos progressos efectuados no terreno pelas forças da Ucrânia.

“As unidades das Forças Armadas ucranianas conseguiram expulsar os russos das suas posições na margem esquerda do Dniepre e consolidar a sua posição”, afirmou o porta-voz do Estado-Maior, Andriy Kovalyov.

Em Novembro de 2022, a Ucrânia reconquistou a cidade de Kherson, o centro regional, e a área à sua volta na margem ocidental do rio. A possibilidade de travessia do Dniepre, incluindo o transporte de equipamento militar pesado e de abastecimentos, poderá permitir à tropa ucraniana abrir uma nova linha de ataque no sul, na rota terrestre mais directa para a Crimeia, cuja anexação pela Rússia em 2014 não foi reconhecida pela comunidade internacional.

Kovalyov acrescentou que os militares ucranianos estavam a realizar acções de sabotagem e reconhecimento para descobrir e interromper a logística de abastecimento das forças russas. Segundo ele, o inimigo ofereceu forte resistência e deslocou reforços para a área.

De acordo com bloggers militares ucranianos, citados pela Reuters, as forças ucranianas já tinham, no Verão, atravessado o Dniepre em pequenos grupos com a intenção de estabelecer uma posição inicial junto a uma ponte ferroviária perto de Kherson, para depois tentaram expandir a sua presença em aldeias próximas na margem oriental, incluindo Krynky, situada a cerca de 50 quilómetros a leste da cidade de Kherson.

Este avanço na foz do rio Dniepre acontece após meses de operações de contra-ofensiva no sudeste e no leste do país, que não produziram os avanços que as autoridades de Kiev e os aliados ocidentais ambicionavam.

As forças russas, que ocupam cerca de 17% do território ucraniano, estão agora de novo na ofensiva no leste, na cidade de Avdiivka, controlada por Kiev, perto da cidade de Bakhmut, controlada por Moscovo, e noutras áreas.

As forças armadas ucranianas afirmaram, na sua actualização diária desta sexta-feira, que os combates se desenrolavam ao longo de toda a linha da frente, de sul a leste, tendo registado 72 confrontos directos nas últimas 24 horas.

Os combates mais ferozes registaram-se em torno de Avdiivka, Mariinka e Bakhmut, na região oriental de Donetsk. Vitalyi Barabash, chefe da administração militar de Avdiivka, admitiu na televisão estatal ucraniana que as forças russas estavam a efectuar um grande avanço em direcção à zona industrial da cidade, perto de uma importante fábrica de transformação de carvão.