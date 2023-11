Alegada escala de membros do Hamas que guardavam reféns é, afinal, um calendário com dias da semana

Frame do vídeo divulgado no X (antigo Twitter) por Daniel Hagari, porta-voz das IDF

O exército israelita e utilizadores das redes sociais disseram que as IDF tinham encontrado uma escala de membros do Hamas que tomaram conta de reféns. Mas é falso: são só os dias da semana.

As publicações

O Contexto

Começou a circular nas redes sociais uma imagem de uma tabela, alegadamente, colada na parede da cave do hospital pediátrico de Rantisi, em Gaza. Na tabela, além de algumas palavras escritas com caracteres árabes, vê-se a data de 7 de Outubro de 2023 – data de início da ofensiva do Hamas em Israel – no cabeçalho. Em cada um dos quadrados da tabela, vêem-se, da direita para a esquerda, os dígitos referentes aos dias do mês.

Quanto aos caracteres árabes: alguns utilizadores dizem que em cada divisória da tabela estão indicados “os nomes dos terroristas do Hamas que guardam reféns”.

Num vídeo divulgado pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), os militares israelitas também apontam a tabela como sendo uma escala de turnos de membros do Hamas que estariam a guardar reféns.

it’s literally a calendar with the days of the week written in arabic ?? pic.twitter.com/8V3idEre3k — Hurt CoPain (@SaeedDiCaprio) November 13, 2023

Porém, há quem, com ironia à mistura, desminta taxativamente. “É literalmente um calendário com os dias da semana escritos em árabe”, escreve um utilizador. “Não sabes nada. Os membros do Hamas são nomeados com base nos dias da semana, não é como os nossos nomes”, ironiza outro.

Os Factos

A tabela trata-se, efectivamente, de uma espécie de calendário. O que está escrito em cada quadrado, confirmou um especialista em tradução português/árabe ao PÚBLICO, são os dias da semana e não nomes de terroristas do Hamas.

Segundo o mesmo tradutor, que preferiu não ser identificado, no título da tabela poderá ler-se algo como "Batalha do Tufão Grande" ou " Batalha do Tufão Máximo".

A ferramenta de tradução automática do Google Lens, traduz o título para “Inundação da Batalha de Al-Aqsa”, que poderá ser uma tradução imprecisa de “operation Al-Aqsa flood”, nome inglês dado ao ataque do Hamas contra Israel a 7 de Outubro, que em tradução livre será "operação inundação de Al-Aqsa" ou "operação inundação máxima". Em português, o ataque foi referido, como “operação tempestade Al-Aqsa”.

A palavra Al-Aqsa, segundo o tradutor do Google pode significar “máximo”.

As palavras “tufão” (إعصار) e “inundação” (فيضان) têm uma grafia que é, à primeira vista, semelhante. O facto de se tratar de um cabeçalho escrito à mão pode explicar as ligeiras diferenças entre várias traduções consultadas pelo PÚBLICO.

Veredicto

Ao contrário do que indicava um vídeo divulgado pelo porta-voz das IDF e as publicações de vários utilizadores nas redes sociais, a tabela não mostra os nomes de terroristas do Hamas, mas sim os dias da semana. No título, porém, o calendário faz referência à data de ofensiva do Hamas contra Israel e os dias começam a contar a partir do 7 de Outubro.