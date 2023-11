O que se está a passar no Futebol Clube do Porto?

Neste P24 ouvimos o editor de desporto do PÚBLICO Nuno Sousa.

A Assembleia Geral extraordinária do FC Porto, que tinha sido adiada para a próxima segunda-feira, deverá ser cancelada. Em reunião do Conselho Superior realizada na noite desta quinta-feira, foi deliberado retirar a proposta de revisão dos estatutos. Neste P24 ouvimos o editor de desporto do PÚBLICO Nuno Sousa.

