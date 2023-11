A Itália espantou o fantasma macedónio, mas ainda sofreu

A Itália é um caso bizarro no futebol. Foi campeã europeia em 2020, entre duas qualificações falhadas para o Mundial (2018 e 2022). Uma dessas campanhas, a de 2022, tinha terminado num embate com a Macedónia do Norte, em Palermo, que não fora assim há tanto tempo como isso – Março do ano passado. Nesta quinta-feira, em Roma, a "squadra azzurra" saiu por cima no confronto com os macedónios, triunfando por 5-2, e manteve intactas as suas esperanças de chegar à qualificação directa no Grupo C, onde a Inglaterra já não vai largar o primeiro lugar, depois da vitória por 2-0 sobre Malta.

A qualificação italiana está bem encaminhada, mas não está garantida, porque partilha o segundo lugar do agrupamento com a Ucrânia (ambos têm 13 pontos) e vai fechar esta fase com um embate frente aos ucranianos na próxima segunda-feira, em Leverkusen. Quem ganhar, vai ao Europeu, quem perder não ficará já eliminado – poderá chegar ainda ao torneio via play-off. Se houver empate, e ambos ficarem com 14 pontos, passa a Itália, que ganhou o primeiro jogo, em San Siro, por 2-1.

Se o jogo em Palermo tinha sido feito de sofrimento e desilusão, este embate em Roma foi de algum sofrimento, mas com festa para os "azzurri" de Luciano Spaletti. Ao intervalo, já ganhavam por 3-0, com golos de Darmian e dois de Chiesa, sendo que Jorginho até se deu ao luxo de falhar um penálti.

Na segunda parte, os italianos falharam várias vezes o quarto golo (muito por culpa do guarda-redes Dimitrievski) e a Macedónia do Norte, em dois remates à baliza, fez dois golos. O fantasma apareceu durante alguns minutos, mas foi logo espantado por Raspadori, autor do 4-2 aos 80’, e, depois, por El Shaarawy, que ainda fez o 5-2 na compensação.

Se a Itália ainda vai ter de trabalhar para o apuramento, quem já agarrou o seu bilhete para o Euro nesta quinta-feira foi a Albânia, depois de um empate (1-1) com a Moldova que lhe garantiu um dos dois primeiros lugares do Grupo E – será a segunda participação no torneio depois de 2016. Quanto ao outro qualificado, ficará para a jornada final e será decidido no jogo entre República Checa e Moldova. Aos checos, depois do empate (1-1) com a Polónia, bastará novo empate, enquanto os moldovos terão de ganhar para anular a desvantagem de dois pontos. Quanto à Polónia, que começou a campanha com Fernando Santos, não ficará acima do terceiro lugar, mas ainda tem a via do play-off aberta.

Também a caminho da Alemanha está a Dinamarca, que triunfou por 2-1 sobre a Eslovénia na penúltima ronda do super-competitivo Grupo H. A outra vaga será decidida no confronto em Liubliana entre os eslovenos e o surpreendente Cazaquistão, que cumpriu a obrigação frente a São Marino (3-1). À selecção balcânica, basta um empate, enquanto os cazaques precisam de um triunfo para se estrearem na fase final de um Europeu.