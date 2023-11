Carlos Alcaraz confirma meia-final com Novak Djokovic

Pela quarta vez na história das ATP Finals, iniciada em 1970 com outra designação, os quatro primeiros do ranking qualificaram-se para as meias-finais. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jannik Sinner são os quatro derradeiros candidatos ao triunfo no último grande torneio do ano. Alcaraz só garantiu a passagem à segunda fase depois de derrotar Medvedev e, assim, terminar na frente do Grupo Vermelho, à frente do russo, que já há dois dias assegurara a qualificação.

Alcaraz iniciou a semana com uma derrota, a terceira consecutiva, dando ideia de estar cansado de uma época desgastante, mas apercebeu-se a tempo do que era necessário ajustar para vingar no court rápido do Pala Alpitour. E depois de vencer Andrey Rublev na quarta-feira, o espanhol de 20 anos derrotou outro russo, por 6-4, 6-4, para seguir para as meias-finais. O mérito foi do treinador.

“Juan Carlos [Ferrero] abriu-me os olhos. Este é o último torneio do ano e eu tenho de dar tudo o que tenho. Percebi que o meu nível depende se estou ou não a desfrutar, se estou a sorrir ou não. Obviamente que isso voltou e reflectiu-se nos meus encontros”, afirmou Alcaraz, que devia ter-se estreado nas ATP Finals o ano passado não fosse uma lesão. Mas ainda foi a tempo de igualar o compatriota Rafael Nadal que se estreou na meias-finais das ATP Finals em 2006, com a mesma idade. E ao somar a 10.ª vitória sobre adversários do top-10 antes de completar 21 anos igualou um feito cometido somente por Nadal e Lleyton Hewitt.

Nas palavras de Medvedev, o encontro foi muito equilibrado e a diferença esteve num bom jogo de resposta do espanhol no primeiro set e num péssimo jogo de serviço do russo no segundo, que resultaram nos dois únicos breaks do encontro.

Alcaraz preparou-se física e mentalmente para o importante embate e, no court, serviu muito bem – anulou os dois break-points que enfrentou – e variou bastante, com amorties e subidas à rede, muitas delas logo atrás do serviço, aproveitando-se das respostas de Medvedev bem atrás do court.

“Acho que o mais importante que fiz hoje foi manter-me forte mentalmente”, frisou Alcaraz ainda no court. À noite, Alexander Zverev defrontava Rublev, sem consequências para a classificação final do Grupo Vermelho.

Este sábado (20h em Portugal), Alcaraz enfrenta Novak Djokovic pela quinta vez e vai tentar somar a terceira vitória sobre o sérvio. “É um dos maiores desafios que tenho pela frente; defrontar Novak nas ATP Finals, onde ele já ganhou seis vezes. Novak é Novak, é o melhor tenista do mundo actualmente, só perdeu seis encontros este ano, é inacreditável”

À tarde (13h30), Jannik Sinner e Daniil Medvedev defrontam-se pela quinta vez este ano, sendo a primeira antes de uma final. O número três mundial já derrotou Sinner em seis ocasiões, mas o italiano ganhou os dois derradeiros embates, nas finais de Pequim e Viena.