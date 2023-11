Depois de Tanta vida pra viver, os Cassete Pirata garantem que Ninguém fica a perder

O primeiro single surgiu em Maio, como “um hino ao Verão e uma homenagem à vida”. Era Tanta vida pra viver e foi anunciado como o primeiro passo para o novo álbum dos Cassete Pirata, a lançar em 2024. Agora, com o ano a chegar ao fim, lançam um novo single e videoclipe, intitulado Ninguém fica a perder. Com videoclipe realizado por Martim Torres e Joana Calado e Ricardo Viegas por protagonistas, a darem corpo à cumplicidade de que nos fala a canção. O mote, nesta transição do Outono para o Inverno, é “abrir os sentidos”, numa canção “que faz abraçar o erotismo ao romantismo, em torno dos enlaces e desenlaces das relações duradouras.”

Formados por Pir (João Firmino, voz e guitarra), João Pinheiro (bateria), António Quintino (baixo eléctrico), Joana Espadinha (teclas e voz) e Margarida Campelo (teclas e voz), os Cassete Pirata deram-se a conhecer em 2017 através de um EP homónimo produzido por Benjamim (Luís Nunes), que viria também a produzir o primeiro álbum da banda, A Montra (2019), seguindo-se-lhe A Semente (2021). Tal como Tanta vida pra viver, este novo tema tem letra e música de Pir e foi gravado nos estúdios Namouche, em Lisboa.