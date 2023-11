Faltam-me as cores que nunca vi, canta Ela Li no mesmo dia em que se estreia em álbum

Anunciado já com três singles, o primeiro álbum da cantora e compositora Ela Li chega esta sexta-feira às plataformas digitais, em simultâneo com um novo single, Faltam-me as cores que nunca vi, sucessor de Choradeira (estreado em Maio, e que dá título ao álbum), Coisa Boa (em Setembro) e Apaixonei (em Outubro). Uma semana após o lançamento, o álbum vai ser apresentado ao vivo no dia 24 de Novembro no Super Bock em Stock. “Este álbum”, escreve ela, “pega nas emoções para as transformar e nos levar numa viagem que aquece o corpo mesmo falando de dor ou de tristeza. Para o concerto do SBES é isso mesmo que pretendo fazer, levar-nos a todos numa viagem doce que nos aquece a alma.”

Eli Li é o novo projecto da cantora, compositora, fotógrafa e também autora de pequenos filmes e videoclipes Rita Laranjeira, que já trabalhou com grupos ou artistas como os Mirror People, The Happy Mess, Maria Reis (das Pega Monstro) ou Flak, que a escolheu para interpretar uma canção sua, Mais brilhante que mil sóis, no Festival RTP da Canção de 2019. Nessa altura, concorreu com o nome Ela Limão, depois abreviado para Ela Li.