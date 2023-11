Concertos em Alcobaça e Porto destacam o papel da mulher na música

Um lugar de destaque para a composição e interpretação feminina tem vindo a tornar-se mais comum na programação da música dita erudita. São disso exemplo o ciclo Música no Feminino, acolhido em 2019 pela Casa da Música, ou projectos como Trio de Damas, da Musicamera Produções, uma homenagem a Helena Sá e Costa, Nella Maissa e Olga Prats, grandes figuras da tradição pianística portuguesa. Neste mês de Novembro, será a vez do Grupo de Música Contemporânea de Lisboa (GMCL) e da guitarrista Maria Beatriz de Oliveira – o concerto deste sábado terá lugar no Cine-Teatro de Alcobaça; o de dia 24, na Casa das Artes, no Porto.

Davide Silva, da ABA – Banda de Alcobaça, Associação de Artes, a instituição que organiza anualmente o Cistermúsica – Festival de Música de Alcobaça, fala de "reparação histórica". Entre 2023 e 2026, “todas as actividades estarão sob este tema ‘chapéu’”, mesmo que de formas diferentes, adianta ao PÚBLICO. “O enfoque pode ser a participação de intérpretes femininas em papéis de relevo, mas é no universo das compositoras que julgamos haver mais trabalho a fazer.” Silva dá como exemplo a mais recente edição do Festival, onde mulheres como Maria de Lourdes Martins, Clara Schumann e Fanny Mendelsson foram o foco.

No concerto deste sábado, o GMCL apresentará obras de Anne Victorino d’Almeida, Clotilde Rosa, Patrícia Sucena de Almeida, Ana Seara e Constança Capdeville. Clotilde Rosa estará também entre o programa de Maria Beatriz de Oliveira, que tocará ainda composições de Inés Badalo e Ângela da Ponte.

Ao PÚBLICO, Maria Beatriz de Oliveira salienta a existência de “compositoras com trabalhos de uma qualidade tremenda que ainda não foram incluídos no currículo de nenhuma escola de Ensino Artístico Especializado.” A guitarrista sublinhou ainda a “importância extrema” destas iniciativas, que não considera apenas uma “tendência”. “É imperativo que se continue a resgatar o que ficou perdido ou escondido no tempo”, ressalta.

Guitarra no Feminino é, além do nome do seu concerto, o título que deu à tese de mestrado. Maria Beatriz de Oliveira recolheu e catalogou 125 obras, compostas entre 1950 e 2022, data de término da pesquisa. Ema Ferreira, Sara Ross e Sofia Sousa Rocha estão entre as 35 compositoras que compõem a amostra.

Voz às compositoras

Teresa Gentil, Patrícia Sucena de Almeida e Ângela da Ponte expõem a hegemonia masculina entre os profissionalizados em música. “Da direcção orquestral aos grupos de câmara, da constituição de agrupamentos de instrumentistas à criação musical, tudo é quase exclusivamente integrado por homens”, afirma Sucena de Almeida ao PÚBLICO. “São eles que programam”, ressalva Teresa Gentil. “As mulheres ainda estão muito associadas aos serviços educativos. Quando vamos para outra divisão, a dita ‘séria’, estão lá homens.” Gentil dá como exemplos instituições como o Centro Cultural de Belém e a Culturgest.

Dizer que a música e a arte, de uma maneira geral, é neutra, do ponto de vista do género, é uma falácia” Teresa Gentil, compositora e investigadora

“Elas sempre existiram”, começa por dizer Ângela da Ponte, desmitificando a ideia de que se ouve pouca música de mulheres por falta de compositoras em actividade. Foi há pouco mais de dez anos que a compositora açoriana, na altura doutoranda em Birmingham, Inglaterra, se apercebeu que as questões de género eram também tópico no universo musical. “Depois de estar num contexto em que a necessidade de criar plataformas era extremamente discutida, percebi que era algo que se tinha de colocar ‘em cima da mesa’, mesmo que não fosse matéria em que pensasse muito”, partilha.

Já Patrícia Sucena de Almeida mostra-se mais céptica. “Não se estará a intensificar a tendência de divisão que se tenta combater? A mulher sempre ambicionou ombrear com o homem e não se ver separada dele no mesmo plano. Que sentido fará separar dois seres cujos propósitos e linguagens são os mesmos?”.

Teresa Gentil, que além de compositora é investigadora em questões de género em música, explica que “dizer que a música e a arte, de uma maneira geral, é neutra, do ponto de vista do género, é uma falácia.” Partindo da sua experiência pessoal, diz que ter sido “aluna única durante muito tempo” foi “muito difícil”. E “deixou marcas, fazendo com que me afastasse do mundo da composição clássica durante muito tempo”, reitera.

Quanto ao futuro, Teresa Gentil espera que numa década “se torne absurdo falar de programação no feminino”. “Mas, infelizmente, acho que vai demorar mais.”

Texto editado por Maria Paula Barreiros