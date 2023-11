Universidades sem algemas — carta aberta

As Universidades são espaços de discussão, liberdade e reinvenção, ou não são Universidades. Se correr tudo bem, são também espaços de conflito, onde é preciso debater, pensar, propor, tomar a palavra, agir, e relacionam-se com o mundo na exacta medida destas acções. Nos últimos dias, algumas Faculdades portuguesas foram ocupadas por estudantes que lutam contra a crise climática, um movimento que é mundial e que tem vindo a crescer à medida que se avolumam os dados científicos sobre a nossa probabilidade de caminharmos para um planeta que, nas próximas décadas, pode ver extensas áreas tornarem-se inabitáveis. São estas e estes estudantes que vão estar cá, nesse mundo, e isto não é um detalhe para quem tem 20 anos.

Várias direcções de Faculdades têm respondido a este movimento chamando a polícia para retirar os estudantes das suas instalações e detê-los, de modo que as respectivas instituições retomem a normalidade (como se “normalidade” fosse uma palavra aplicável a um mundo onde 22,3 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas em resposta a desastres associados ao clima, e isto só em 2022, de acordo com o relatório do Internal Displacement Monitoring Center). Aconteceu na FCSH — Universidade Nova de Lisboa, no ISCTE, na Faculdade de Belas Artes de Lisboa (onde a polícia chegou a ser chamada, tendo a direcção entretanto recuado) e na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Nesta última, a polícia interrompeu uma palestra sobre ciência climática e deteve as pessoas que falavam e uma que assistia, lembrando tempos em que tomar a palavra em espaço público era crime, a não ser que fosse para louvar o senhor presidente do Conselho...

Chamar a polícia para dentro de uma Faculdade é gesto assumido de quem não quer dirigir uma Faculdade, mas antes uma qualquer máquina de forma(ta)ção de pessoas. É dizer à comunidade estudantil que o que dela se espera é obediência e nenhum questionamento – se sair desse plano, responde-se com autoridade e força bruta.

As e os estudantes que têm ocupado várias Faculdades nos últimos dias não acordaram um dia com vontade de aborrecer as instituições. Estão a tentar que se discuta colectivamente um problema que é de toda a gente e estão a fazê-lo nos seus espaços, onde passam boa parte do dia e que assumem ser espaços de interacção com o mundo. O sentido de urgência que transmitem não é simbólico: a urgência existe mesmo e comprova-se diariamente na temperatura atmosférica, nas cheias, nos incêndios, nas massas de água inutilizadas pela poluição, na seca extrema que afecta tantos lugares do mundo.

A Ciência anda a avisar há muitos anos e o planeta não se compadece com as orelhas moucas de governos que fingem que ainda temos tempo. A esta urgência, as direcções das Faculdades podiam responder com abertura de espaços de debate e envolvimento político numa questão que não é um pormenor na nossa vida colectiva, mas muitas preferem responder com repressão policial. É lamentável, condenável e revelador de uma ideia de Faculdade que acompanha na perfeição o neo-liberalismo selvagem que tomou conta do mundo – preparem-se para o mercado, habituem-se a aceitar tudo, não questionem nada que não possam resolver sozinhos. Num momento em que, no país e no mundo, ideias e políticas anti-democráticas e autoritárias crescem e ameaçam direitos e liberdades que há muito temos como garantidos, a repressão feita às estudantes e o silenciamento forçado da comunidade universitária dá passos num sentido particularmente perigoso. À beira do ano em que nos preparamos para celebrar meio século do 25 de Abril, tudo isto é revoltante.

Subscrevem:

Adelaide Alves, professora aposentada

Adriana Bolito, directora de som

Aida Castro (FBAUP / ICNOVA)

Aida Paula Brilha de Sousa, agricultora

Alexandra do Carmo, artista e investigadora FCSH-IHA

Alexandra Lucas Coelho, escritora

Alexandre Esgaio, artista

Álvaro Vasconcelos, membro do Fórum Demos

Ana Alcântara, docente do ensino superior

Ana Azevedo, estudante de doutoramento

Ana Bigotte Vieira, investigadora

Ana Biscaia, ilustradora

Ana Catarina Charas De Antas Lello, designer de comunicação

Ana Catarino, antropóloga

Ana Cristina Pereira, investigadora

Ana Ferreira, investigadora NOVA-FCSH

Ana Filipa Oliveira, técnica de comunicação

Ana Gago, geógrafa

Ana Isabel Baltazar Nunes, oficial de registos IRN

Ana Lúcia Antunes, socióloga

Ana Luísa Matos Nunes Fonseca Mourão, consultora IT

Ana Maria Pereirinha, tradutora e directora da Galeria Monumental

Ana Pato, arquitecta

Ana Paula Cruz, médica

