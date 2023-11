PS já recuou na subida do IUC. O que poderá ainda mudar no Orçamento do Estado?

Neste P24, conversamos com David Santiago, subeditor de Política do PÚBLICO.

É um recorde: os partidos com assento parlamentar submeteram 1.864 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2024.

Uma delas é o recuo do Partido Socialista em relação à medida mais polémica do Orçamento do Estado para 2024, o agravamento do Imposto Único de Circulação (IUC).

A proposta que deu entrada antes das 23h45 de terça-feira prevê acabar com a subida do IUC para os automóveis ligeiros de passageiros com matrícula anterior a 1 de Julho de 2007 e os motociclos matriculados desde 1992.

Porque é que os socialistas decidiram voltar atrás? E quais as medidas, entre as 1.864, que mais provavelmente terão lugar no Orçamento do próximo ano?

