“Não sejas ingénuo. O Costa é passado. Acabou”

É impressionante assistir a esta forma de fazer política que vai destruindo pessoas, valores, princípios e que vai escondendo debaixo do tapete as causas do socialismo democrático.

As conclusões do processo que derrubou um Governo, com maioria absoluta, são catastróficas e demonstram um país à deriva, com as corporações a fazerem estragos absolutamente irreparáveis.

De facto, ficámos estupefactos quando o juiz de instrução criminal reduziu as investigações conduzidas pelo Ministério Público a eventuais ações de tráfico de influência. Como disse o advogado de um dos detidos, “a montanha pariu uma formiga”, que a acusação tentaria combater com canhões, cavalaria e artilharia pesada.

Ficámos aparentemente a questionar como foi possível tudo ter acontecido de forma tão rápida, com consequências de gravidade extrema: um primeiro-ministro a demitir-se, a destruição de uma maioria democrática, a dissolução do Parlamento e consequente marcação de novas eleições.

Parecia que, perante factos tão relevantes, desta vez teria mesmo de acontecer uma “revolução”. Mas nada aconteceu, além da destruição dos efeitos do voto das últimas eleições e da destruição da carreira de cidadãos com a sua punição/condenação na praça pública. Caminhamos, assim, para a perversão do sistema democrático, reduzindo o voto – que deveria ser a arma do povo – a uma “fisga”.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República ficaram a gerir um ensurdecedor silêncio, o povo volta a eleições daqui a quatro meses, o otimista irritante “já passou” e os protagonistas beneficiados com estes acontecimentos sorriem: Pedro Nuno dos Santos, Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa. E todos e todas que dizem combater o populismo do Chega abrem agora uma avenida a André Ventura, que aproveita e a agradece.

Quanto ao resto, repete-se o que aconteceu há pouco menos de uma década: os mesmos socialistas, ou quase os mesmos, que correram do círculo de António José Seguro para junto de António Costa, largam-no agora com as mesmas convicções, os mesmos valores e a mesma ética. E uns, poucos, correram até Coimbra para se juntarem a José Luís Carneiro; e outros, muitos mais, em “excursões”, em carros pessoais ou carros do sistema, de boleia, autocarro, metro ou a pé, correram até ao Largo do Rato, para gritarem o apoio a Pedro Nuno dos Santos e com vivas ao PS.

É impressionante assistir a esta forma de fazer política que vai destruindo pessoas, valores, princípios e vai escondendo debaixo do tapete as causas do socialismo democrático. A alguns que comigo se cruzaram perguntei: E António Costa? Resposta pronta: “Não sejas ingénuo. O Costa é passado. Acabou.”

Continuei a minha caminhada e fiz de conta que percebi as ideologias dos tempos modernos, os valores desta gente e, sobretudo, a quem está e vai ser entregue os destinos deste “pobre” país. Estamos dependentes de aparelhos muito ativos, dinâmicos e disponíveis, mas que não sabem nada, mesmo nada, do que é a ética republicana, as causas, os princípios e os valores que estão escritos na declaração de princípios do PS, que me fizeram socialista, dos tempos de Mário Soares, Almeida Santos, Jorge Sampaio, Jorge Coelho e António Guterres.

Afinal, eles e elas é que “têm razão”, porque o país está “formatado” para ser assim e quem assim não pensa ou não atua é porque pertence ao passado. Fica apenas a dúvida: Mas é isto que queremos transmitir às novas gerações?

