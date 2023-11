Vouchers custaram 14 mil euros ao Benfica. Caso arquivado por indícios insuficientes

Os vouchers de refeições no Museu da Cerveja entregues pelo Benfica a árbitros, observadores e delegados custaram ao clube um total de 13.970 euros, de acordo com os dados analisados pela Unidade de Perícia Financeira e Contabilística da Polícia Judiciária (PJ). A soma consta do acórdão de arquivamento consultado pelo PÚBLICO referente ao “caso dos vouchers”, dizendo respeito ao período entre Julho de 2013 e Junho de 2016.

Em causa estava a oferta do denominado “​kit Eusébio” (que continha uma réplica de uma camisola, entradas para o Museu Cosme Damião e convites para o restaurante Museu da Cerveja) aos árbitros, observadores e delegados das partidas disputadas no Estádio da Luz. A situação foi denunciada pelo anterior presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e investigada pelas autoridades nos últimos seis anos.

A decisão foi conhecida publicamente na noite de terça-feira e resultou no arquivamento do caso. Pode ler-se no acórdão que, pelo facto de estas ofertas terem ocorrido antes do dia 2 de Maio de 2017 – data em que mudou a lei do regime de responsabilidade penal no desporto –, não seria possível imputar o crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem no desporto a este caso. Ou seja, não é possível punir retroactivamente os arguidos por uma lei que, à data, ainda não existia. Independentemente disso, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) considerou não estarem reunidos indícios suficientes da prática destes crimes, entendendo que as ofertas foram realizadas pelo Benfica com o intuito de promoção e publicitação.

“A circunstância de serem oferecidas, nos termos e condições em que o foram, em todos os jogos de futebol em que o SLB, equipas principal e B jogassem na qualidade de visitadas, aliada a serem oferecidas a todos os árbitros, delegados, observadores, não permitem deduzir acusação”.

A par da Benfica SAD, figuravam na lista de arguidos o actual presidente do Benfica, Rui Costa, o antecessor, Luís Filipe Vieira, bem como o antigo director jurídico condenado no caso E-Toupeira, Paulo Gonçalves, e ainda o antigo administrador financeiro das “águias”, Domingos Soares de Oliveira.

Na inquirição feita a Luís Filipe Vieira, o dirigente adiantou que 80% dos convites tinham ficado por utilizar, admitindo que recebeu um aviso sobre o uso abusivo de alguns vouchers em refeições de delegados que ultrapassaram em larga escala os valores médios para as refeições. Esses responsáveis explicaram que não tiveram controlo sobre a comida que veio para a mesa, bem como das bebidas que acompanhavam os pratos da refeição – referindo-se, em alguns casos, champanhes e whisky velho.

Foto Ofertas ocorreram durante mandatos de Luís Filipe Vieira Rui Gaudencio/Arquivo

Em alguns casos, os convites para as refeições eram transferidos para familiares, amigos e conhecidos, nunca sendo apresentada qualquer factura à mesa. Todos os intervenientes garantiram que esta oferta não teve qualquer impacto no desempenho das suas funções.