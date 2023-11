Sexta na TV: Perry, Alpert e Scott Pilgrim numa animação

Tudo Bons Rapazes, Harry Styles num thriller psicológico e a história do arquivo Oyneg Shabes são outros destaques do dia.

CINEMA

Tudo Bons Rapazes

Hollywood, 21h30

Uma espécie de biografia da máfia, narrada na primeira pessoa por Henry Hill (Ray Liotta), um italo-irlandês cuja maior ambição é pertencer à rede criminosa, e que se envolve com James Conway (Robert De Niro) e com Tommy DeVito (Joe Pesci). No filme entra também o testemunho de Karen (Lorraine Bracco), jovem judia que se casou com Henry e que depressa vê toda a sua vida social enredada na nova “família”. Realizado por Martin Scorsese – que faz hoje 81 anos –, o filme recua às décadas de 1960 e 70 para retratar anos de poder, declínio, traição e decadência total. E também culpa.

Não Te Preocupes, Querida

TVCine Top, 21h30

Thriller psicológico dirigido por Olivia Wilde, que também integra o elenco. Nos anos 1950, Alice (Florenge Pugh) e Jack (Harry Styles) são um casal que vive numa comunidade idílica que pertence à empresa em que Jack trabalha, controlada por um CEO que é também uma espécie de orador motivacional. Um dia, Alice começa a ver que a sua cidade não é assim tão perfeita e começa a questionar tudo.

R.I.P.D. - Agentes do Outro Mundo

SyFy, 22h15

O jovem agente Nick Walker (Ryan Reynolds) acaba de ser assassinado. Mal chega ao “outro lado”, é recrutado para o departamento transcendental responsável pela captura de demónios que habitam o mundo dos vivos. Roy Pulsipher (Jeff Bridges), um temerário xerife falecido há mais de um século, será o seu parceiro. Realizada por Robert Schwentke, esta comédia de 2013, baseada na banda desenhada de Peter M. Lenkov, ressurgiu, em 2022, no filme R.I.P.D. 2: Rise of the Damned, emitido logo a seguir, às 23h43.

SÉRIE

Scott Pilgrim Takes Off

Netflix, streaming

Estreia. Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Ellen Wong, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill e outros actores regressam às personagens que interpretaram, em 2010, no filme de Edgar Wright Scott Pilgrim Contra o Mundo. Agora, emprestam as vozes a uma versão animada que pretende aproximar-se mais do universo criado por Bryan Lee O’Malley na banda desenhada de origem. A história mantém-se: um jovem, ainda a recuperar de uma relação castradora, apaixona-se por uma rapariga que, por sua vez, traz na bagagem romântica vários ex-namorados que ele terá de ultrapassar.

DOCUMENTÁRIOS

Herb Alpert Is…

TVCine Edition, 22h

Estreia. John Scheinfeld, documentarista ligado a Who Is Harry Nilsson (And Why Is Everybody Talkin’ About Him?), The U.S. vs. John Lennon ou Beautiful Dreamer: Brian Wilson and the Story of Smile, realizou, em 2020, este filme sobre Herb Alpert. A vida do trompetista, compositor e produtor norte-americano, também conhecido pela filantropia e por ter co-fundado a A&M Records, é mostrada através de imagens raras e depoimentos de figuras como Burt Bacharach, Quincy Jones, Sting, Questlove ou Bill Moyers.

Quem Escreverá A Nossa História?

RTP2, 22h56

Roberta Grossman assina esta adaptação da obra do historiador judeu Samuel Kassow sobre o arquivo Oyneg Shabes. Após a ocupação da Polónia, os alemães isolaram a população judaica de Varsóvia num gueto. Nessa altura, intelectuais e pessoas comuns, guiados por Emanuel Ringelblum, começaram a documentar secretamente o que sabiam, viam e viviam, dentro e fora do gueto, assegurando que esse arquivo sobrevivesse às atrocidades da guerra para testemunhar a verdade. Assim nasceu o importante compêndio de relatos e provas dos crimes nazis.

Maxine’s Baby: The Tyler Perry Story

Prime Video, streaming

Estreia. Gelila Bekele e Armani Ortiz realizam este retrato de Tyler Perry, o premiado e multimilionário actor, realizador, dramaturgo, argumentista, produtor e empresário norte-americano. Anunciado como um documentário “afectuoso e íntimo” sobre um homem “visionário e inovador”, faz referência à sua infância traumática, vasculha as origens da sua determinação e honra o papel da mãe (a Maxine do título) na “sua caminhada pungente mas confiante rumo ao topo de uma indústria que nem sempre o incluiu”.